Minuto a minuto: El hijo de Nicolás Maduro propuso a Jorge Rodríguez Gómez como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela

Nicolás Maduro Guerra denunció el “secuestro” de su padre y alertó por una amenaza a la estabilidad global

Nicolás Maduro Guerra se pronunció públicamente este lunes tras la detención de Nicolás Maduro y calificó el hecho como un “secuestro” que pone en riesgo el orden internacional. En un mensaje dirigido a la comunidad global, sostuvo que normalizar la captura de un jefe de Estado implica dejar a todos los países en una situación de vulnerabilidad.

“Si normalizamos el secuestro de un jefe de Estado, ningún país está a salvo. Este no es un problema regional, es una amenaza directa a la estabilidad política global”, afirmó el dirigente, al tiempo que reclamó una reacción firme de los organismos internacionales y de los gobiernos del mundo.

hijo de maduro X

En su declaración, Maduro Guerra remarcó que la solidaridad internacional con Nicolás Maduro, con Cilia Flores y con Venezuela “no es un gesto político opcional”, sino que constituye “un deber ético y jurídico”. Según expresó, el silencio frente a este tipo de acciones compromete a quienes eligen no pronunciarse y debilita el sistema internacional que, afirmó, muchos países dicen defender.