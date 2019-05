Megadeslizamiento en Bolivia: Decenas de casas se vienen abajo (videos y fotos)

Una intensa lluvia en la ciudad boliviana de La Paz ha provocado este martes un potente deslizamiento de tierra en pleno centro, en los sectores Inmaculada Concepción y San Jorge Kantutani de la zona de Bajo Llojeta, donde en los años 80 y 90 había un vertedero de basura.

En La Paz Bolivia un deslizamiento acabó con 60 casas, la causa podría ser filtración de agua subterránea. pic.twitter.com/vgnU0ag1ZJ — Saidgol 🔴 (@Saidgol) 30 de abril de 2019

Según explicó el alcalde de la ciudad, Luis Revilla, "la tierra se mezcló con basura antigua" y se produjo "una fuerte infiltración de aguas en las grietas del deslizamiento iniciado en San Jorge Kantutani". No se han reportado víctimas mortales, pero sí dos desaparecidos. Según datos preliminares, el deslizamiento ha afectado a 88 familias y ha dejado 64 viviendas damnificadas.

[MISSING]binding.image.description

El ministro de Defensa del país, Javier Zavaleta, confirmó que al menos 30 casas se vinieron abajo y el deslizamiento continúa en forma latente. El desastre mayor se evitó gracias a la respuesta de las autoridades locales y los servicios de emergencia, que decretaron la evacuación de los residentes locales el fin de semana, cuando se detectaron pequeños derrumbes en la zona.

"Hemos tenido que lamentar este deslizamiento", señaló Revilla citado por la Agencia de Noticias Fides (ANF) en referencia a la construcción de viviendas en la zona del antiguo vertedero sin planimetría y con deficiencias en el sistema de alcantarillado.

[MISSING]binding.image.description

En las imágenes que circulan en redes sociales se ve cómo van colapsando los edificios de varias plantas, arrastrados por el lodo.

Se reporta que muchos de los desalojados no tuvieron tiempo para llevarse sus pertenencias. "He salido así como estoy parado, al igual que mi familia. No tenemos cama ni ropa, estamos cero. Ni vemos un bidón de agua para tomar. ¿Dónde estará Defensa Civil?", recoge La Razón Digital las palabras de uno de los evacuados.

#Último Circulan más videos de los deslizamientos en la zona de Bajo Llojeta de La Paz. En las imágenes se que las casas colapsan producto del movimiento de la tierra. #ANF (Video: Posdata) pic.twitter.com/EE3a0TC2L5 — Agencia Fides (ANF) (@noticiasfides) 30 de abril de 2019

Mientras tanto, las autoridades piden paciencia a los damnificados recordando que el deslizamiento está activo y no se puede ingresar en el lugar.

[MISSING]binding.image.description

La Defensa Civil brinda ayuda a los afectados y en la zona de Inmaculada Concepción se instala un campamento para armar un albergue temporal que permitiría pasar la noche a todos los que perdieron sus hogares. El ministro de Defensa prometió garantizarles alimentación y atención médica en el sitio.

Ministro @JavierZavaletaL pidió paciencia a los propietarios de las viviendas, ya que aún el deslizamiento está activo y no existe ingreso al lugar, de rescatistas, ni de técnicos, mucho menos vecinos de la zona. pic.twitter.com/8umfkk1rt1 — Ministerio d Defensa (@mindefbolivia) 30 de abril de 2019

#Atención #P7Informa

Bomberos, personal de @LaPazAlcaldia ayudan a las personas que fueron afectadas por el deslizamiento en la zona de Llojeta.

Fotos: Víctor Gutiérrez / Página Siete pic.twitter.com/2eSTG3Tu8q — Página Siete (@pagina_siete) 30 de abril de 2019

El presidente Evo Morales ha dedicado unas palabras de apoyo a las familias damnificadas y ha asegurado que "no están solos" ante su trágica pérdida.

Nuestra solidaridad a las familias damnificadas por el deslizamiento en La Paz. He instruido al Ministerio de Defensa y a todas las autoridades pertinentes desplazarse inmediatamente al lugar y prestar toda la ayuda necesaria. No están solos. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 30 de abril de 2019

