Más filtraciones que afectan a Lula: ahora el involucrado es un juez del Supremo

Desde que el domingo el medio The Intercept versión brasilera dio a conocer una serie de conversaciones entre fiscales y el entonces juez Sergio Moro (ahora ministro de Justicia) se supo que la filtración que tenían era mucho más grande que lo que habían decidido mostrar. Y que vendrían (vendrán) semanas agitadas en Brasil. El nuevo diálogo que sale a la luz involucra al juez del Tribunal Supremo Luiz Fux en las negociaciones mediante las que se habría armado —irregularmente— la causa que llevó al expresidente Lula Da Silva a la cárcel y que impidió que fuera candidato en las elecciones de 2018.

Esta vez, la forma de presentar la filtración fue distinta: Leandro Demori, el editor ejecutivo de The Intercept, reveló esta información en un programa en la radio Band News. La introdujo refiriéndose a quienes salieron en defensa de jueces y fiscales durante esta semana que, según él, quieren naturalizar la situación diciendo que "es normal ese tipo de relación entre el procurador y los jueces". Entonces propuso ver si este nuevo material también les parece normal.

El procurador de Brasil, Deltan Dallagnol, habría enviado un mensaje al grupo de fiscales diciendo: "Conversé con Fux más de una vez hoy". Después relata que el juez le habría dicho que contaran con él para lo que precisen y hasta ironiza con gracia: "Sólo falto que, como buen 'carioca' [nacido en Río de Janeiro], me invitara a su casa".

También habría agregado: "Le dije de la importancia de protegernos como instituciones".

Después, según The Intercept, copia todo eso y se lo reenvía a Moro. El ministro le responde: "Excelente. In Fux we trust" ('confiamos en Fux', en español, en un juego de palabras con el lema nacional de Estados Unidos).

La previa

Los audios, videos y documentos originales los develó The Intercept Brasil el domingo 9 de junio. La revelación puso en duda la investigación que llevó a Lula a la cárcel. El medio habría recibido de forma anónima toda la información que muestra a jueces y fiscales organizarse para perjudicar a Lula y al Partido de los Trabajadores (PT). Se los lee coordinar acciones que no debieran ser coordinadas, no mantener la independencia de cada rol y hasta decir explícitamente que el objetivo que los guía es que el PT no vuelva al poder.

Los artículos tuvieron impacto local e internacional. Desde entonces, los abogados de Lula volvieron a insistir en que debe recuperar la libertad y que queda al descubierto que el expresidente es víctima del 'lawfare', "la manipulación de las leyes y de los procedimientos jurídicos para fines de persecución política". Un fenómeno que también se denuncia en otros países de la región, como Argentina o Ecuador.

El impacto de esta revelación fue alto a nivel internacional y local. Se pronunciaron políticos de todos los niveles e incluso los involucrados no negaron la veracidad de la información pero consideraron las conversaciones como "normales". Así lo dijo Moro en un comunicado.

Como consecuencias concretas, se reabrió el debate sobre la potencial liberación de Lula (en función de un 'habeas corpus' que se había presentado a favor del expresidente) y la Corregiduría del Consejo Nacional del Ministerio Público de Brasil (el órgano que controla la actuación de los fiscales) abrió una investigación al respecto, ya que "podría caracterizar una falta funcional".

El tuiter del expresidente Lula se mantuvo muy activo estos últimos días. En un reciente posteo pregunta a ciudadanos y ciudadanas: ¿Hasta cuándo usted puede soportar una injusticia?

En las redes, el caso está instalado como #VazaJato, un juego de palabras entre el nombre de la causa y 'Vaza', que significa algo así como rezumar, rebalsar. En síntesis, un salir a la luz.

Julia Muriel Dominzain, RT.