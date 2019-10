Los medios españoles reciben dinero "por esconder historias incómodas"

El libro 'El Director', de David Jiménez, en el que el exdirector del diario 'El Mundo' narra su batalla por defender la independencia del periódico frente las presiones del 'establishment' político y económico, comienza con una anécdota tan curiosa como significativa: el primer día en su puesto de director, cuando se dirige a su despacho, es tan desconocido en esa redacción que el guardia de seguridad del edificio intenta impedirle la entrada.

La escena refleja lo que el propio Jiménez, en el arranque de esta entrevista, describe como "el aterrizaje de un extraterrestre" en las altas esferas del periodismo, es decir, de un profesional que había sido corresponsal y reportero de guerra durante 23 años y de repente, "sin ninguna experiencia en la gestión de personas", se encuentra "en un gran despacho de poder de España".

Aterrizaje en la realidad: acuerdos y silencios

"Yo no le debía un favor a nadie y nadie me debía un favor a mí", explica el periodista, que recuerda que, por eso, "sentía que podía dirigir 'El Mundo' con una libertad que ningún director había tenido, y que eso compensaría la falta de experiencia en la gestión".

Sin embargo, esa sensación dura poco. En sus primeros momentos al frente del periódico, Jiménez se percata de cuál es su verdadera situación: "Me doy cuenta de que en realidad no me han escogido para que haga un periódico independiente y libre, sino porque creen que alguien de fuera va a ser más manejable que alguien de dentro".

David Jiménez.

Una de las cosas más llamativas del libro 'El Director', según su propio autor, son "los acuerdos" entre los poderes económicos de España y la prensa tradicional del país. "El pacto básicamente consiste en que los medios españoles reciben dinero de las grandes corporaciones y a cambio guardan en el cajón historias incómodas", resume Jiménez.

Como ejemplo de este tipo de prácticas, el exdirector de 'El Mundo' denuncia que "durante décadas, nadie criticó al presidente del BBVA porque el banco tenía un fondo para favorecer a periodistas y a medios de comunicación".

Para conocer en detalle y en mayor profundidad los distintos aspectos de la experiencia de David Jiménez al frente de uno de los medios de comunicación más influyentes de España, les recomendamos que vean la entrevista completa en el video que les ofrecemos.

RT