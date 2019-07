Los ganadores de la internas abiertas en Uruguay

Daniel Martínez, por el Frente Amplio; Luis Lacalle Pou, por el Partido Nacional y Ernesto Talvi, por el Partido Colorado, se perfilan como los principales competidores en las elecciones presidenciales de Uruguay del próximo 27 de octubre, de acuerdo a las proyecciones del escrutinio de las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO) que se disputaron hoy.

Según las primeras cifras que maneja la consultora Opción, el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, ganó la interna frentista con un 41%, seguido de Oscar Andrade con 24%, Carolina Cosse con 23 % y Mario Bergara con 12%.

En el Partido Nacional (PN), hay una clara ventaja de Luis Lacalle Pou, con un 51%, seguido por el empresario Juan Sartori con el 24%, Jorge Larrañaga con el 18% y Enrique Antía con el 7%.

Entre los colorados, Enresto Talvi es claro ganador con un 52% de los votos, seguido a distancia por el ex presidente Julio María Sanguinetti con 33% y Amorín Batlle con 13%, lo que es en principio una sorpresa, ya que los sondeos previos ubicaban como favorito al ex mandatario, de 83 años.

Las cifras de Opción, que publican Montevideo Portal y el diario La República, coinciden en las ubicaciones de los candidatos con las encuestas en boca de urna difundidas por la consultora Factum, que ubica ganador al oficialista Martínez, con el 40%, segunda a Carolina Cosse, con el 26% y tercero a Óscar Andrade, con el 24%.

Para Factum, en la interna blanca (PN) surge como claro ganador Lacalle Pou, con el 50%, seguido por Sartori, con el 23% y Larrañaga, con el 17%.

El sondeo en boca de urna también da ganador entre los colorados a Talvi, con un 50%, seguido por Sanguinetti y Amorín Batlle.

En una de las primeras reacciones, el candidato del oficialista Frente Amplio para suceder en la Presidencia a Tabaré Vázquez, Daniel Martínez, salió al cruce de la ansiedad de la prensa y anticipó que se tomará el tiempo necesario para negociar quién lo acompañará en la fórmula.

“Sería un acto de soberbia” haber avanzado en un acuerdo partidario sin conocer los resultados definitivos, afirmó Martínez, quien tiene por delante la difícil tarea de mantener la hegemonía frenteamplista, que gobierna initerrumpidamente desde 2005.

En el mismo sentido se pronunció Talvi, quien al llegar al comando del Partido Colorado dijo que con Sanguinetti llegan “cabeza a cabeza”, por lo que tendrán que esperar los resultados definitivos para hacer algún anuncio.

Respecto de la preanunciada coalición entre los partidos Colorado y Nacional para dar batalla al Frente Amplio, que lidera las intenciones de voto, Talvi fue también cauto.

"Queremos tomarnos tiempo. Ya me conocen, soy economista, me gusta analizar las cosas con mucha calma. Queremos ver los resultados de nuestros socios, los del Partido Nacional. Tenemos que trabajar para priorizar el programa. Y allí recién, con tranquilidad y serenidad, definir la formula. Esto no es un golpe de marketing ni de efecto. Los ciudadanos van a valorar que nos tomemos nuestro tiempo", sentenció, citado por Montevideo Portal.

Las PASO se realizaron en un clima de tranquilidad y natural expectativa por los resultados, aunque en principio con un bajo nivel de asitencia a las urnas. A media tarde sólo había votado un 32% del padrón nacional y el menor porcentaje de asistencia se verificaba en Montevideo, con 27%, según José Garchitorena, ministro de la Corte Electoral.