Logran que la famosa gata obesa y perezosa camine por la cinta de correr

Veterinarios de la clínica de Bellingham (Washington, EE.UU.) han logrado que la gata 'Cinderblock' haga los ejercicios del programa para perder peso que le habían diseñado, aunque sigan sin gustarle mucho.

Este felino se volvió famoso después de que se hiciera viral un video en el que 'protesta' mientras se resiste a hacer ejercicio en el agua que cubre una cinta de correr.

No obstante, los especialistas no se han rendido y añadieron un nuevo elemento al plan: ahora sostienen a la gata obesa con las manos, mientras 'Cinderblock' está en la cinta en movimiento, así que se ve obligada a mover las patas, aunque con todo su ser muestra que no le gusta nada este tipo de actividades en el agua.

Esta gata, de 8 años, se engordó debido a la alimentación excesiva a manos de su antiguo dueño, quien después no pudo hacerse cargo de ella, porque se enfermó.

En el centro veterinario la apodaron 'Cinderblock' ('bloque de ceniza', en español), debido a su 'semejanza' con los bloques de hormigón fabricados con ceniza volante.

