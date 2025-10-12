Llega la ayuda sanitara a Gaza mientras Israel y Hamás se preparan para intercambiar prisioneros

Live Blog Post

El repudio a Netanyahu y el apoyo a Trump

Mientras se llevaba a cabo un encuentro de gente en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv donde el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, dio un discurso. La multitud allí presente abucheó al escuchar el nombre del primer ministro de Israel, mientras que aplaudió al escuchar el nombre de Donald Trump.

Ante esta situación, el enviado estadounidense defendió a Benjamín Netanyahu, explicándoles a las personas reunidas en este lugar que el primer ministro había jugado un rol clave en este acuerdo y agregó: "Estuve en las trincheras con el primer ministro, créanme, él fue una parte muy importante aquí".