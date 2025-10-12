Llega la ayuda sanitara a Gaza mientras Israel y Hamás se preparan para intercambiar prisioneros

Hamás presiona por la liberación de rehenes
Si bien la organización cuenta con 72 horas para liberar a todos los rehenes, como se había pactado en el acuerdo —plazo que se cumplirá a las 12 horas del lunes (hora local)—, ahora presiona para lograr la liberación de siete prisioneros palestinos de alto perfil como parte de las negociaciones para el canje de rehenes.
En caso de que se liberen a al menos dos de estos prisioneros de alto perfil, Hamás prometió liberar la totalidad de los rehenes israelíes, un día antes de lo estipulado en el acuerdo de alto el fuego.
Por otro lado, el gobierno israelí acordó liberar a 250 prisioneros palestinos que cumplen cadena perpetua, así como a 1.722 detenidos de Gaza que fueron arrestados después del 7 de octubre de 2023; esto incluye a casi dos docenas de niños.