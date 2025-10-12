Presenta:
Luego del alto al fuego entre Hamás e Israel, los camiones comienzan a llegar a Gaza.
Llega la ayuda sanitara a Gaza mientras Israel y Hamás se preparan para intercambiar prisioneros

Luego de las reuniones entre intermediarios en Egipto la última semana, comienzan a ponerse en marcha los primeros acuerdos del plan para un alto al fuego.

Hace algunos días habían comenzado las reuniones en Egipto entre intermediarios de distintos países, además de Israel y Hamás, para intentar llegar a un acuerdo de paz en base al plan creado por Donald Trump para detener la guerra en Gaza, donde este domingo comenzaron a llegar los primeros camiones con ayuda humanitaria.

Si bien este lunes ambos grupos deberían comenzar a dar los primeros pasos hacia esta paz duradera, el viernes había comenzado el alto al fuego. Israel podría llegar a liberar a los rehenes antes de lo estipulado, algo que adelantaría este intercambio pactado.

Además, se espera que el presidente de Estados Unidos llegue a Israel este lunes y luego a Egipto, para ser parte de esta cumbre internacional.

El repudio a Netanyahu y el apoyo a Trump

Mientras se llevaba a cabo un encuentro de gente en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv donde el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, dio un discurso. La multitud allí presente abucheó al escuchar el nombre del primer ministro de Israel, mientras que aplaudió al escuchar el nombre de Donald Trump.

Ante esta situación, el enviado estadounidense defendió a Benjamín Netanyahu, explicándoles a las personas reunidas en este lugar que el primer ministro había jugado un rol clave en este acuerdo y agregó: "Estuve en las trincheras con el primer ministro, créanme, él fue una parte muy importante aquí".

La llegada de Trump

Mientras se espera el comienzo del intercambio de rehenes entre los dos países, se estima que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tuvo un rol clave en la ideación del plan para llegar a la paz en Gaza, llegue este lunes a Israel y luego viaje a Egipto para participar en una ceremonia para conmemorar la firma del acuerdo de alto el fuego.

Israel "está listo" para recibir rehenes según Netanyahu

Según informó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, Israel se prepara para recibir a los rehenes de Hamás, luego de una reunión con el coordinador de rehenes del gobierno israelí, Gal Hirsch.

El primer ministro habría declarado que Israel está "preparado y listo para recibir inmediatamente a todos nuestros secuestrados". Dentro de este grupo de 48 rehenes, se estima que al menos 20 siguen con vida.

Hamás presiona por la liberación de rehenes

Si bien la organización cuenta con 72 horas para liberar a todos los rehenes, como se había pactado en el acuerdo —plazo que se cumplirá a las 12 horas del lunes (hora local)—, ahora presiona para lograr la liberación de siete prisioneros palestinos de alto perfil como parte de las negociaciones para el canje de rehenes.

En caso de que se liberen a al menos dos de estos prisioneros de alto perfil, Hamás prometió liberar la totalidad de los rehenes israelíes, un día antes de lo estipulado en el acuerdo de alto el fuego.

Por otro lado, el gobierno israelí acordó liberar a 250 prisioneros palestinos que cumplen cadena perpetua, así como a 1.722 detenidos de Gaza que fueron arrestados después del 7 de octubre de 2023; esto incluye a casi dos docenas de niños.

Llegan los primeros camiones a Gaza

La Llegada De Camiones Con Ayuda Sanitaria En Gaza

Después de que este viernes comenzara el alto al fuego en el enclave, comenzaron a entrar en vigencia otros de los puntos clave dentro del plan de paz, entre ellos la llegada de decenas de camiones con ayuda humanitaria para los habitantes de Gaza.

