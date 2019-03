Las prácticas para pilotar los Boeing 737 MAX se hacían con un iPad

Las autoridades de Etiopía han anunciado que los datos de las cajas negras del Boeing 737 MAX 8 siniestrado el 10 de marzo en el país africano muestran "claras similitudes" con el accidente que un avión del mismo modelo de la compañía Lion Air sufrió en octubre del año pasado en Indonesia.

Este miércoles, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció la emisión de "una orden de emergencia" para suspender los vuelos de los Boeing 737 MAX 8 y MAX 9. Algunos especialistas suponen que los siniestros podrían haber sido provocados por el fallo del sistema informático de los Boeing 737 MAX 8, denominado 'MCAS', mientras que el propio fabricante insiste en que sus aeronaves son seguras.

El periódico The New York Times investigó si los pilotos que debían ponerse al mando de estos modelos estaban realmente capacitados para trabajar con el nuevo 'software' del avión. Cuando en 2010 el principal competidor de Boeing en el mercado aeronáutico mundial, la europea Airbus, anunció que presentaría un nuevo avión rentable y económico, la empresa estadounidense se apresuró a lanzar su propio nuevo modelo.

La idea consistía en construir un avión que funcionara de una manera similar a la generación anterior. Los reguladores acordaron que, al ser un modelo derivado, que no requería entrenamiento adicional con el simulador, con el consecuente ahorro significativo para las aerolíneas, recoge el periódico.

"Un curso de capacitación de dos horas con un iPad"

Normalmente, los pilotos se entrenan en máquinas gigantes que cuestan millones de dólares, versiones de cabinas que imitan la experiencia de vuelo y les enseñan las nuevas características de los nuevos modelos de aviones. Sin embargo, en el caso del MAX, muchos pilotos con experiencia de vuelo con el Boeing 737 aprendieron cómo pilotar la nueva versión de la aeronave con un iPad.

Jon Weaks, presidente de la Asociación de Pilotos de Southwest Airlines, dijo a The New York Rimes que les "hubiera gustado tener un simulador" desde el principio, "pero no era práctico, porque aún no estaba construido".

Por su parte, Greg Bowen, presidente de entrenamiento y normas de la asociación de pilotos de Southwest, indicó que los más altos directivos de la aerolínea le dijeron que los datos de ingeniería necesarios para diseñar el 'software' del simulador "no estuvieron disponibles hasta que el avión estuvo casi listo para volar". "Estaban construyendo el avión y todavía diseñándolo", dijo Bowen.

El periódico agrega que, además de un curso de capacitación de dos horas en un iPad, los especialistas utilizaron su experiencia de vuelo para elaborar un manual de 13 páginas sobre las diferencias entre los modelos Max y su predecesor, particularmente los cambios en las pantallas y los motores. No obstante, el material de capacitación no mencionaba el nuevo 'software', que después de la tragedia en Indonesia se convirtió en el tema principal de investigación.

Sin embargo, después del siniestro en Indonesia en octubre de 2018, la Administración Federal de Aviación de EE.UU. no cambió las reglas de capacitación de pilotos en lo referente al 'software' y, al parecer, no hay planes de hacerlo ahora, después de la caída del segundo Boeing 737 MAX 8 en Etiopía. La propia Boeing asegura que este tipo de aeronave fue certificado de acuerdo con todos los requisitos necesarios.

El 'software' MCAS

Los motores de los aviones Boeing 737 MAX son más grandes que los del modelo anterior y, para compensar las diferentes aerodinámicas causadas por el cambio, la constructora instaló el sistema MCAS, que empuja automáticamente la nariz del aparato hacia abajo en ciertas circunstancias. Se estima que, en la tragedia de Indonesia, el sistema pudo haber funcionado mal debido a una interpretación errónea de datos de sensores.

Después del accidente en Indonesia, los sindicatos de pilotos de Southwest Airlines y American Airlines quisieron respuestas de Boeing y exigieron simuladores reales para el nuevo modelo. La empresa les contestó que no había mencionado el nuevo 'software' porque no quería "inundarlos" de información y agregó que no era necesario un entrenamiento adicional. Se logró llegar a un consenso después de que la compañía prometiera notificar a los pilotos sobre la naturaleza del 'software'.

Aún no está claro cuándo se levantará la prohibición de vuelo para los 737 MAX, aunque los legisladores de EE.UU. afirmaron esta semana, después de una reunión informativa con funcionarios de la Administración Federal de Aviación, que los Boeing 737 MAX 8 y 9 permanecerán en tierra durante "semanas" como mínimo, hasta que se pueda probar e instalar una actualización del 'software' en todos los aparatos.

Boeing anunció que actualizará el 'software' de control del vuelo de sus aeronaves modelo 737 MAX antes del mes de abril para "hacerlas aún más seguras". Pero lo cierto es que la empresa no tiene planes de revisar sus procedimientos de capacitación de los pilotos.

Boeing 737 MAX 8

RT.