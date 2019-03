Las mujeres de 50 son "demasiado viejas" para quererlas

Polémicas declaraciones de Yann Moix, el escritor francés "incapaz" de amar a las mujeres de su misma edad. El amor no tiene edad, dice el refrán, pero esto no parece aplicar para el escritor francés que aseguró que no le sería posible amar a una mujer de 50 años o más, pese a él tener esa misma edad.