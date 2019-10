Las 100 Mujeres de la BBC de 2019 (y cuáles son las 10 latinoamericanas)

Desde la arquitecta que planea la reconstrucción de Siria, hasta la gerente del proyecto del helicóptero para estudiar Marte, muchas de las mujeres de la lista son la vanguardia en sus campos.

Otras, como la política "fantasma" que desafía a la mafia y las futbolistas que luchan contra la misoginia, están utilizando sus extraordinarias experiencias personales para abrir nuevos caminos para otras mujeres.

Te presentamos la lista de 100 Mujeres de la BBC 2019 en orden alfabético, con su profesión, país y biografía. Destacamos a las latinoamericanas con letras negrillas.

[MISSING]binding.image.description

1. Precious Adams,bailarina de ballet, Estados Unidos.

Se convirtió en primera bailarina del English National Ballet (Ballet Nacional Inglés) en 2017 y ganó el Premio a la Artista Emergente un año después.

Se le acredita como quien inició la conversación para que las bailarinas de ballet puedan usar medias que correspondan a su color de piel.

2. Parveena Ahanger, activista de derechos humanos, Cachemira administrada por India.

Se la conoce como la "Dama de hierro de Cachemira".

Su hijo adolescente desapareció en 1990 —uno de los muchos jóvenes que han desaparecido en la región— y esto llevó a que Ahanger creara la Asociación de Padres de Personas Desaparecidas (APPD).

3. Piera Aiello, política, Italia.

Es conocida como la política "fantasma", porque se presentó como candidata a legisladora con la cara cubierta por un velo debido a las amenazas de la mafia.

El año pasado, cuando se hizo con el cargo, reveló su rostro al público.

Aiello, que fue forzada a casarse con el hijo de un jefe de la mafia a los 14 años, ha usado sus experiencias para luchar por los derechos de la policía, los informantes y sus hijos.

4. Jasmin Akter, jugadora de cricket, Reino Unido/Bangladesh.

Es rohingya, una de las minorías más perseguidas del mundo según Naciones Unidas.

Desde que llegó a Reino Unido como refugiada se ha destacado en el cricket y fundó con sus amigas un equipo de niñas de origen asiático en Bradford, Inglaterra. Este año representará a Inglaterra en el Primer Mundial de Cricket de Niños de la Calle.

5. Manal AlDowayan,artista, Arabia Saudita.

La obra de la artista contemporánea Manal AlDowayan explora la invisibilidad, los archivos, la memoria y la representación de las mujeres en su país.

Su trabajo incluye fotografía en blanco y negro, escultura, video, sonido e instalaciones.

6. Kimia Alizadeh, luchadora de Taekwondo, Irán.

En 2016 Kimia se convirtió en la primera iraní que gana una medalla en una olimpiada.

Como deportista de taekwondo se le acredita "empoderar a las niñas y mujeres iraníes para que extiendan los límites de la libertad personal", según el diario Financial Times.

7. Marwa Al-Sabouni, arquitecta, Siria.

Cuando estalló la guerra en su ciudad natal de Homs, Siria, Marwa Al-Sabouni se rehusó a partir.

Escribió un libro documentando la época y trazando los planes para reconstruir el destruido distrito de Baba Arm reuniendo a diferentes clases sociales y grupos étnicos.

Recibió el Premio Prince Claus que honra "logros sobresalientes de visionarios en la vanguardia de la cultura y el desarrollo".

8. Alanoud Alsharekh, activista de derechos de la mujer, Kuwait.

Es miembro fundador de la campaña Abolir el 153, que pide derogar la ley de "asesinatos de honor".

Trabaja por la igualdad de género en Medio Oriente y fue la primera kuwaití premiada con la Orden Nacional de Mérito de Francia por su defensa de los derechos de la mujer.

9. Rida Al Tubuly, activista por la paz, Libia.

Es una de muchas mujeres que trabajan por la igualdad de género, pero ella lo hace desde una zona de guerra.

Su organización, "Juntos lo construiremos", lucha por la participación de las mujeres en la resolución del conflicto libio.

10. Tabata Amaral, política, Brasil.

Tabata Amaral atrapó la atención del país este año cuando un video en el que aparece cuestionando al ministro de Educación se hizo viral.

La congresista de 25 años, que la prensa llama la "Alexandria Ocasio-Cortez de Brasil", estudió con una beca en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, donde se graduó en Ciencias Políticas y Astrofísica.

Como legisladora lucha por la educación, los derechos de las mujeres, la innovación política y el futuro sostenible.

11. Yalitza Aparicio, actriz, activista de derechos humanos, México.

Estudió para maestra de primaria pero fue seleccionada para el papel principal de "Roma", la película ganadora de Oscar de Alfonso Cuarón.

Es la primera mujer indígena nominada a un Oscar a Mejor Actriz y ahora lucha por la igualdad de género, los derechos de las comunidades indígenas y la protección constitucional de las trabajadoras domésticas.

12. Dayna Ash, activista cultural, Líbano.

Creció en Estados Unidos y cuando regresó a Beirut fundó "Refugio para artistas", un espacio cultural y creativo para mujeres y para la comunidad LGBTQI+.

Con su equipo dirige el centro que permite a las personas vulnerables vivir de forma gratuita en la residencia y los estimula a intercambiar herramientas, habilidades y experiencia.

13. Dina Asher-Smith, atleta, Reino Unido.

Es la mujer más rápida en la historia de Reino Unido y la primera británica negra que gana un título mundial importante de sprint.

Se llevó el oro en 200 metros en la final del Mundial de Atletismo en Doha.

14. MiMi Aung, gerente de proyecto en la NASA, Estados Unidos.

MiMi Aung es responsable del equipo que diseña un helicóptero que volará en Marte, el Laboratorio de Propulsión a Reacción (JPL) de la NASA en el Instituto de Tecnología de California.

Su tarea es construir una nave suficientemente ligera que pueda volar en la delgada atmósfera del planeta rojo en febrero de 2021.

15. Nisha Ayub, activista de derechos transgénero, Malasia.

A los 21 años, esta mujer transgénero fue sentenciada a tres meses en una cárcel para hombres.

Desde su liberación se ha dedicado a luchar por los derechos del colectivo transgénero en Malasia.

16. Judith Bakirya, agricultora, Uganda.

Después de estudiar un posgrado en Reino Unido y trabajar en la City, el centro financiero de Londres, regresó a Uganda y fundó una granja orgánica de frutas.

Ganó un premio nacional de agricultura y usó esa plataforma para llamar la atención por los derechos de las mujeres.

17. Ayah Bdeir, empresaria, Líbano.

Su compañía littleBits fabrica equipos de bloques electrónicos que se unen con imanes para que cualquier persona pueda "construir, crear prototipos e inventar".

Los equipos se usan en miles de escuelas en Estados unidos y Bdeir lanzó una iniciativa de US$4 millones para cerrar la brecha de género en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

18. Dhammananda Bhikkhuni, monja, Tailandia.

El budismo es la religión más común en Tailandia, con unos 300.000 monjes budistas.

Pero las monjas, conocidas como bhikkhunis, no son reconocidas y está prohibido ordenarlas en tierra tailandesa.

En 2003, Dhammananda Bhikkhuni huyó a Sri Lanka para ser ordenada y regresó a Tailandia como la primera monja budista. Hoy hay otras 100 como ella.

19. Mabel Bianco, médica, Argentina.

La presidenta de la Fundación para Estudios e Investigación de las Mujeres (FEIM) ha pasado cuatro décadas luchando para llevar la salud de la mujer, los derechos reproductivos, el aborto y el VIH/Sida a la agenda de la política pública en Argentina.

Introdujo políticas para salvar vidas de mujeres y ha sido pionera de la educación sexual en su país.

20. Raya Bidshahri, educadora, Irán.

Es fundadora y presidenta ejecutiva de Awecademy, una organización que usa la educación para mejorar el mundo.

Si objetivo es inspirar a maestros y estudiantes con módulos de aprendizaje online como Habilidades del Siglo 21 y Ciudadanía Cósmica para llevar cambios positivos a la humanidad para el futuro.

[MISSING]binding.image.description

21. Katie Bouman, científica, Estados Unidos.

Condujo el desarrollo de un algoritmo que resultó en la primer imagen de un agujero negro.

Es profesora asistente de ciencias de la computación y matemáticas en el Instituto de Tecnología de California.

22. Sinead Burke, activista de discapacidad, Irlanda.

Después de que en un discurso contó no poder cerrar la puerta de un baño por tener enanismo, Sinead Burke rápidamente se convirtió en una de las más influyentes activistas de discapacidad.

Aboga para que todo el diseño sea más accesible y está llamando a la industria de la moda a crear ropa más incluyente.

23. Lisa Campo-Engelstein, bioética, Estados Unidos.

Autora de "Justicia Anticonceptiva: ¿Por qué necesitamos una píldora masculina", la bioética Lisa Campo-Engelstein trabaja para mejorar las vidas de las mujeres con nuevos métodos anticonceptivos.

24. Scarlett Curtis, escritora y activista, Reino Unido.

Es cofundadora de The Pink Protest ("Protesta rosa"), una comunidad de activistas online que comenzó la exitosa campaña #FreePeriods para obtener productos menstruales gratuitos en escuelas en Inglaterra.

25.Ella Daish, ambientalista, Reino Unido.

Cuando entregaba el correo en la campiña de Gales, quedó asombrada por la cantidad de plástico tirado en las calles.

Comenzó una campaña para crear productos sanitarios libres de plástico logrando que los fabricantes hicieran cambios reales y los gobiernos locales invirtieran en productos ecológicos.

26. Sharan Dhaliwal, escritora y artista, Reino Unido.

La indo británica es fundadora y editora de la revista Burnt Roti, que se enfoca en salud mental y sexual para jóvenes del sur de Asia y los derechos LGBTQ.

27. Salwa Eid Naser, atleta, Nigeria/Bahréin.

Eid Naser impresionó en la final de 400 metros en Doha este año al ser la corredora más rápida en las últimas tres décadas.

La campeona mundial nació en Nigeria pero se mudó a Bahréin a los 14 años en busca de mejores oportunidades para su carrera atlética.

28. Rana el Kaliouby, pionera de inteligencia artificial, Egipto.

Es pionera de inteligencia artificial emocional o AI Emocional.

Su start-up, Affectiva, desarrolló un software que puede entender las emociones al analizar las expresiones faciales con una cámara.

La tecnología será instalada en vehículos para detectar a conductores soñolientos.

29. María Fernanda Espinosa, expresidenta de la Asamblea General de la ONU, Ecuador.

Cuando asumió el cargo de presidenta de la Asamblea General de la ONU, se convirtió en la cuarta mujer en ocupar el puesto en toda la historia del organismo y en la primera de América Latina.

Ha pedido a gobiernos que dispongan miles de millones de dólares para combatir el cambio climático y anunció su determinación de combatir la discriminación de género.

30. Lucinda Evans, activista de derechos de la mujer, Sudáfrica.

Se convirtió en una voz para las mujeres en su país.

Dirige marchas nacionales y movilizaciones de mujeres en las calles de Ciudad del Cabo, desafiando al gobierno a traducir la política en acción.

31. Hermana Gerard Fernandez, monja católica, Singapur.

La monja de 81 años, que trabajó durante tres décadas como asesora en un corredor de la muerte, "caminó" con 18 presos antes de ser ejecutados, describiendo su oficio como una ayuda para "la gente que está destrozada".

32. Bethany Firth, nadadora paralímpica, Reino Unido.

Firth irrumpió en la escena de natación olímpica en los Paralímpicos de Londres 2012.

Tiene cuatro medallas paralímpicas de oro y batió múltiples récords mundiales, y fue la atleta más condecorada del equipo británico en los Paralímpicos de Río 2016.

33. Owl Fisher, periodista y activista por los derechos trans, Islandia.

Su verdadero nombre es Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir y es la codirectora de My Genderation, un proyecto cinematográfico enfocado en vidas y experiencias trans.

También trabaja en All About Trans, un proyecto para fomentar que la representación positiva de gente transgénero en los medios.

34. Shelly-Ann Fraser-Pryce, atleta, Jamaica.

Después de lograr la victoria en 10,71 segundos en la final de los 100 metros en Doha el mes pasado, Shelly-Ann Fraser-Pryce ahora posee más títulos de 100 metros en mundiales que Usain Bolt.

35. Zarifa Ghafari, alcaldesa, Afganistán.

Con 26 años, es una de las primeras alcaldesas de Afganistán.

El presidente Ashraf Ghani Ahmadzai la nombró alcaldesa de Maidan Wardag, donde hay un amplio apoyo al Talibán.

Aceptó el cargo a pesar del peligro y en su primer día su oficina fue asaltada por hombres indignados.

A pesar de ello dice que su objetivo es lograr que la gente crea en el poder de las mujeres.

36. Jalila Haider, abogada, Pakistán.

La abogada de derechos humanos se especializa en defender los derechos de las mujeres en su país y ofrece servicios legales gratuitos a las mujeres pobres.

37. Tayla Harris, jugadora de fútbol australiano y boxeadora, Australia.

Harris juega para el Club de Fútbol Carlton en la liga femenina de fútbol australiano y es boxeadora profesional.

Desde que una foto en la que se la veía pateando una pelota durante un partido atrajo comentarios misóginos, se instaló una estatua de bronce suya en la Plaza Federación de Melbourne inmortalizando la patada en la historia deportiva australiana.

38. Hollie, sobreviviente de tráfico humano, Estados Unidos.

Primero fue vendida por su madre a los 15 años y esclavizada con uso de drogas durante 17 años.

Con ayuda de un programa judicial logró escapar, en 2015.

Hollie pudo estudiar comunicaciones con una beca. Trabaja como defensora legal de víctimas de violencia doméstica en una corte de Columbus, Ohio.

39. Huang Wensi, boxeadora profesional, China.

A los 29 años esta boxeadora en China desafió los estereotipos tradicionales del rol de las mujeres, superó la depresión posparto y el año pasado ganó el cinturón de oro en el Campeonato Femenino Asiático de Peso Súpermosca.

40. Luchita Hurtado, artista, Venezuela.

Este año, Luchita Hurtado logró su primera exposición individual en una galería pública, a la edad de 98 años.

Nacida en Venezuela y esposa del influyente artista Lee Mullican, pasó años tratando su obra como un diario privado hasta que unas 1.200 de sus obras fueron descubiertas por curadores que limpiaban el estudio de su esposo fallecido.

Su apoyo al medio ambiente sigue informando el lenguaje visual de su trabajo.

[MISSING]binding.image.description

41. Yumi Ishikawa, fundadora del movimiento #kutoo, Japón.

Cansada del dolor que le provocaba usar tacones durante ocho horas al día en el trabajo, Yumi decidió ventilar su frustración en Twitter.

En pocos días, nació el movimiento #kutoo en Japón con miles de mujeres compartiendo historias sobre ser forzadas a usar tacones como parte de su informe de trabajo.

42. Asmaa James, periodista y activista, Sierra Leona.

Desde el periodismo y el trabajo social comunitario, James se ha convertido en la voz de los que no tienen voz en Sierra Leona.

Al enterarse de la violación de una niña de 5 años, usó los medios para lanzar la campaña Martes Negro, que alienta a las mujeres a vestir de ese color el último martes de cada mes para protestar por el aumento en las violaciones de niñas.

43. Aranya Johar,poeta, India.

Usa la poesía para abordar temas como igualdad de género, salud mental y una imagen corporal positiva.

Su presentación de A Brown Girl's Guide to Beauty ("La guía de belleza de una chica marrón") en YouTube tiene más de tres millones de vistas.

44. Katrina Johnston-Zimmerman, antropóloga, Estados Unidos.

Katrina Johnston-Zimmerman es una antropóloga urbana que trabaja para hacer de las ciudades mejores lugares para vivir.

Cofundó The Women Led Cities Initiative ("La iniciativa de las ciudades lideradas por mujeres"), cuyo objetivo es llevar las voces de las mujeres a la vanguardia de la planificación y el diseño urbano.

45. Gada Kadoda, ingeniera, Sudán.

Gada Kadoda ayuda a las mujeres en áreas remotas a usar la energía solar para llevar electricidad a sus aldeas capacitándolas como ingenieras de la comunidad.

46. Amy Karle, bioartista, Estados Unidos.

Nacida con una rara condición que la dejó con falta de piel, Amy Karle creció fascinada por la posibilidad de lo que el cuerpo humano puede ser capaz con la tecnología adecuada.

Ahora el trabajo de la galardonada bioartista incluye una mano humana hecha con una impresora 3D y células madre.

47. Ahlam Khudr, activista, Sudán

Se autodenomina "madre de todos los mártires sudaneses", luego de que su hijo de 17 años fue asesinado en una protesta pacífica en 2013.

Desde entonces, Khudr ha dedicado su vida a buscar justicia para él y a luchar por los derechos de los asesinados o "desapareció" en Sudán.

48. Fiona Kolbinger, ciclista, Alemania.

En 2019, la investigadora del cáncer Fiona Kolbinger se convirtió en la primera mujer en ganar la Carrera Transcontinental, una de las competiciones ciclistas más difíciles del mundo, recorriendo 4.000 km en 10 días, desde Bulgaria hasta Francia, venciendo a 264 competidores, la mayoría hombres.

49. Hiyori Kon, luchadora de sumo, Japón.

Kon, de 21 años, es un prodigio del sumo en un país donde a las mujeres todavía se les prohíbe competir profesionalmente.

En ella se centró el galardonado documental Little Miss Sumo, de 2018, que trazó su batalla para cambiar las reglas de uno de los deportes más antiguos del mundo.

50. Aïssata Lam, experta en microfinanzas, Mauritania.

Creó la Cámara de Comercio Juvenil de Mauritania para apoyar a las mujeres empresarias jóvenes que luchan por acceder a fondos para sus nuevas empresas.

51. Soo JungLee, psicóloga forense, Corea del Sur.

Como profesora de psicología forense, Soo Jung Lee trabajó en numerosos casos de asesinato en Corea del Sur.

Ha desafiado el sistema legal, ayudando a presentar un proyecto de ley contra el acoso, que ella cree conduce a delitos más graves en muchos casos, y cuyas víctimas son mayoritariamente mujeres vulnerables.

52. Fei-Fei Li, pionera de la inteligencia artificial, Estados Unidos.

Llegó a EE.UU. desde China con 16 años y sin hablar inglés, y trabajó a tiempo parcial en el negocio de limpieza familiar.

Hoy codirige el instituto de Stanford para la Inteligencia Artificial Centrada en los Humanos (HAI), y estudia cómo desarrollar una inteligencia artificial (AI) ética. También cofundó un programa que se enfoca en reclutar más mujeres y minorías para construir IA.

53. Erika Lust, cineasta, Suecia.

Erika Lust es galardonado cineasta independiente que explora cómo las mujeres pueden ayudar a dar forma al futuro del porno.

También creó una guía para padres sobre cómo hablar con sus hijos sobre la pornografía.

54. Lauren Mahon, sobreviviente de cáncer, Reino Unido.

Lauren Mahon es integrante del poderoso trío "pateando el trasero del cáncer" en el podcast de la BBC You, Me & The Big C.

Creó la comunidad en internet Girls vs Cancer para dar información a mujeres jóvenes sobre organizaciones benéficas contra el cáncer, noticias y consejos.

55. Julie Makani, científica y médica, Tanzania.

Julie Makani es de Tanzania, uno de los cinco países del mundo donde nacen más bebés con anemia de células falciformes (SCD) al año.

En las últimas dos décadas investigó sobre el tratamiento de la enfermedad y trabajó para influir en las políticas de salud para que los pacientes de África puedan acceder a pruebas de diagnóstico y medicamentos vitales.

56. Lisa Mandemaker, diseñadora, Holanda.

Lisa Mandemaker lidera el equipo que construye un prototipo de útero artificial, en colaboración con el Centro Médico Máxima en Holanda.

Se espera que los úteros reemplacen las incubadoras para bebés en los próximos 10 años.

57. Jamie Margolin, activista de cambio climático, Estados Unidos.

A los 16 años, Jamie cofundó el movimiento Hora Cero, utilizando las redes sociales para organizar las primeras marchas juveniles sobre el cambio climático en 25 ciudades, incluida Washington D.C.

58. Francia Márquez, ambientalista, Colombia.

Líder de la comunidad afrocolombiana, Francia Márquez encabezó una marcha de mujeres de 10 días y 350 millas hacia la capital colombiana para recuperar sus tierras ancestrales de los mineros ilegales de oro.

Después de 22 días de protestas en las calles, el gobierno colombiano acordó detener la minería ilegal en la región montañosa de La Toma.

La activista ambiental y de derechos humanos sufrió amenazas de muerte por sus acciones, que le valieron el prestigioso Premio Ambiental Goldman.

59. Gina Martin, activista, Reino Unido.

Después de que fuera fotografiada por debajo de su falda en un festival de música, Gina Martin lanzó una campaña para volver ilegal esta práctica (en inglés upskirting) en Inglaterra y Gales.

La ley cambió este año después de una pelea legal de 18 meses.

Hasta el momento, cuatro hombres han sido condenados por la nueva legislación.

60. Sarah Martins Da Silva, ginecóloga y obstetra, Reino Unido.

Es una de las ginecólogas más importantes de Escocia.

Se especializó en resolver la infertilidad masculina, para tratar de evitar que las mujeres sean sometidas a tratamientos de fertilidad innecesarios e invasivos.

[MISSING]binding.image.description

61. Raja Meziane, cantante, Argelia.

Raja Meziane Allo canta temas antigubernamentales que abordan la injusticia social, la supuesta corrupción y la desigualdad la obligaron a exiliarse.

Ahora desde Praga, es una gran defensora de las protestas de Argelia en 2019.

62. Susmita Mohanty, emprendedora espacial, India.

Apodada como "la mujer espacial de la India", la diseñadora de naves espaciales fundó la primera start-up espacial de India y es una apasionada defensora de la acción contra el cambio climático.

63. Benedicte Mundele, empresaria de alimentos frescos, República Democrática del Congo.

Se dio cuenta de que en Tanzania los productos frescos locales se exportaban, se les añadían conservantes y se volvían a importar mucho más caros, mientras la gente vivía en la pobreza alimentaria.

Por eso fundó Surprise Tropical, un negocio local orgánico en internet que promueve un estilo de vida saludable en su comunidad y que planea expandir a todo el país.

64. Subhalakshmi Nandi, experta en igualdad de género, India.

Pasó más de 15 años trabajando para mejorar la igualdad de género en Asia desde el Centro Internacional de Investigación sobre la Mujer.

Lucha por los derechos de las mujeres agricultoras, poner fin a la violencia contra las mujeres y mejorar la educación de las mujeres.

65. Trang Nguyen, conservacionista, Vietnam.

Trang Nguyen creó WildAct, una organización sin fines de lucro que ayuda a las autoridades a monitorear los mercados ilegales de comercio de vida silvestre.

66. Van Thi Nguyen, defensora de los derechos de los discapacitados, Vietnam.

Es la cofundadora del Centro Will to Live, que ofrece capacitación a personas discapacitadas en la capital de Vietnam, Hanói.

Su objetivo es crear un entorno de trabajo igual para todos.

67. Natasha Noel, experta en yoga, India.

Tras una infancia traumática al ser víctima de abuso infantil, Natasha es hoy una maestra practicante de yoga y entrenadora de bienestar.

68. Alexandria Ocasio-Cortez, congresista, Estados Unidos.

Este año, a sus 29, Alexandria Ocasio-Cortez se convirtió en la mujer más joven electa en el Congreso de Estados Unidos.

Creció en el Bronx y se ha convertido en una figura clave del partido demócrata confrontando en numerosas ocasiones al presidente Donald Trump.

69. Farida Osman, nadadora, Egipto.

Apodada "el pez dorado", en 2017 se convirtió en la primera mujer en Egipto en ganar una medalla cuando reclamó el bronce en la mariposa de 50 metros en el Campeonato Mundial Acuático FINA.

Da conferencias en universidades para inspirar a la generación más joven a que practique la natación.

70. Ashcharya Peiris, diseñadora, Sri Lanka.

Ashcharya Peiris volvía a su casa cuando una explosión de bomba la dejó ciega en 2000.

Perdió su trabajo en un banco debido a su discapacidad, pero terminó cumpliendo su sueño de convertirse en diseñadora de moda al describir sus diseños a un costurera.

Ahora ofrece charlas motivacionales en fábricas de ropa, inspirando a las mujeres jóvenes a seguir sus propios sueños.

71. Danit Peleg, diseñadora, Israel.

La diseñadora de moda se encontró con que no tenía qué ponerse para una conferencia, así que rápidamente diseñó una falda en su computadora portátil y la imprimió en 3D.

Ahora quiere que todas las mujeres tengan esa opción.

72. Autumn Peltier, defensora del agua limpia, Canadá.

Tiene 14 años y lleva desde los ocho haciendo campaña para obtener agua potable limpia para los pueblos indígenas de Canadá.

73. Swietenia Puspa Lestari, submarinista y ambientalista, Indonesia.

Swietenia creó la Fundación Divers Clean Action para limpiar el mar de Indonesia de desechos.

Cuenta con 1.500 voluntarios que trabajan en todo el país insular y en el sudeste asiático.

74. Megan Rapinoe, futbolista, Estados Unidos.

Megan Rapinoe es dos veces ganadora de la Copa Mundial y cocapitana de la Selección Nacional Femenina de EE.UU.

Defiende la igualdad en el fútbol, emprendiendo acciones legales por la igualdad salarial, denunciando el racismo de los fanáticos y se ha convertido en la cara de los derechos LGBTQ en el fútbol.

75. Onjali Rauf, escritora, Reino Unido.

Onjali Rauf escribió The Boy at the Back of the Class, una novela sobre la perspectiva de un niño en la crisis de los refugiados que ganó el Waterstones Children's Book Prize 2019.

También es fundadora de Making Herstory, que busca poner fin al abuso, la esclavitud y la trata de mujeres y niñas.

76. Charlene Ren, defensora del agua limpia, China.

Charlene Ren creó MyH2O, una solución a la falta de agua potable en las zonas rurales de China.

Fundó una red nacional de mapeo de información sobre el agua, capacitando a locales para que realicen sus propias pruebas y adviertan a las autoridades sobre donde hay que tomar medidas.

77. Maria Ressa, periodista, Filipinas.

Maria Ressa es una prestigiosa periodista de Filipinas que creó el sitio web Rappler para exponer noticias falsas.

Recibió amenazas de violación y muerte por ser una crítica abierta de la guerra violenta contra las drogas del presidente Rodrigo Duterte.

78. Djamila Ribeiro, escritora y activista por la igualdad, Brasil.

La escritora Djamila Ribeiro es una de las figuras más influyentes del movimiento afrobrasileño por los derechos de la mujer.

Su trabajo se centra en temas como el feminismo negro, el racismo y el empoderamiento femenino.

Es fundadora de la iniciativa Sueli Carneiro's Seal, que publica obras de escritores negros a precios asequibles.

79. Jawahir Roble, árbitro de fútbol, Reino Unido/Somalia.

Jawahir Roble es la primera mujer árbitro musulmán, negra, que usa hiyab de Reino Unido.

80. Najat Saliba, profesora de Química, Líbano.

Está llevando a cabo una investigación mundial sobre aire contaminado.

Después de observar a familiares, amigos y colegas desarrollar complicaciones de salud como resultado de la exposición a sustancias tóxicas en el medio ambiente, espera que su trabajo innovador permita abordar algunos de los desafíos ambientales más apremiantes.

[MISSING]binding.image.description

81. Nanjira Sambuli, experta en igualdad digital, Kenia.

Nanjira lidera la Fundación World Wide Web para la igualdad digital.

Busca soluciones para asegurarse de que nadie quede sin acceso a la web, ya sea por desventaja de género o geografía.

82. Zehra Sayers, científica, Turquía.

Durante sus 15 años como presidenta del proyecto SESAME, la biofísica Zehra Sayers logró reunió a un grupo de científicos de Israel, Palestina, Turquía y Chipre, para fundar un laboratorio similar al CERN y es aclamada como un faro de esperanza para Medio Oriente, según la revista Nature.

83. Hayfa Sdiri, emprendedora, Túnez.

A los 16 años, Hayfa fundó Entr@crush, una plataforma en línea para futuros emprendedores donde pueden encontrar donaciones y tomar cursos electrónicos en áreas como administración y contabilidad.

Trabaja con la ONU en Túnez en iniciativas de igualdad de género.

84. Noor Shaker, investigadora informática, Siria.

Motivada por la lucha de su madre contra el cáncer, la investigadora informática Noor Shaker levó su conocimiento sobre inteligencia artificial al mundo médico.

Creó una técnica innovadora que utiliza esa tecnología para diseñar nuevos medicamentos más rápido que los humanos.

85. Bonita Sharma, innovadora, Nepal.

En un intento por hacer frente a las muertes infantiles por desnutrición, Bonita Sharma diseñó Nutribeads, un brazalete para madres nuevas con cuentas de diferentes colores para recordarles qué alimentar a sus bebés.

También ayuda a educar y empoderar a las mujeres y niñas en su Nepal natal.

86. Vandana Shiva, ambientalista, India.

En la década de 1970, Vandana Shivafue parte de un movimiento de mujeres que abrazaban árboles para evitar que se talaran.

Ahora, es una líder ambiental de renombre mundial y ganadora del Premio Nobel de la Paz Alternativo, la "ecofeminista" ve a las mujeres como las guardianas de la naturaleza.

87. Pragati Singh, médica, India.

Pragati Singh es una investigadora de la asexualidad que dirige Indian Aces, una comunidad en línea para personas asexuales.

88.Lyubov Sobol, abogada, Rusia.

La abogada Lyubov Sobol investiga la presunta corrupción en Rusia, documentando su trabajo a través de las redes sociales y un canal de YouTube con más de un millón de suscriptores.

89. Samah Subay - Abogada, Yemen

Subay es una abogada que ha trabajado incansablemente en circunstancias difíciles desde que comenzó la guerra en Yemen en 2015.

Brinda apoyo legal a las familias cuyos a cuyos hijos desaparecieron.

90. Kalista Sy, guionista y productora, Senegal.

Es guionista de la serie de televisión senegalesaMistress of a Married Man ("Amante de un hombre casado"), que causó sensación en el país.

Apodada "Sexo y la ciudad de Senegal" (por la estadounidense Sex and the City), la serie presenta personajes femeninos sexualmente liberados, trabajadoras exitosas que abordan las luchas de las mujeres en África occidental, desde la poligamia hasta el abuso doméstico y los problemas de salud mental.

91. Bella Thorne, actriz y directora, Estados Unidos.

Este verano, la actriz y directora de 22 años Bella Thorne publicó sus propias fotos en topless después de que un hacker amenazara con filtrarlas.

Thorne, que acaba de dirigir su primera película porno, dice que el abuso de las mujeres en internet solo puede cambiar si hay más creadoras de contenido femenino involucradas en proyectos que celebran la sexualidad.

92. Veronique Thouvenot, médica, Chile.

Veronique Thouvenot lidera la iniciativa Zero Mothers Die.

Su objetivo es salvar las vidas de las embarazadas y sus bebés a través de la tecnología, proporcionando a las mujeres teléfonos celulares e información de salud por mensaje de texto.

Está dirigido por la Fundación Millennia2025, de la cual la doctora Thouvenot es cofundadora y directora científica.

93. Greta Thunberg, activista del cambio climático, Suecia.

En agosto de 2018, Greta Thunberg, de 15 años, faltó la escuela para protestar frente al parlamento sueco.

Lo que comenzó como una huelga de una persona se extendió a una protesta mundial por el cambio climático.

Sus acciones han movilizado a activistas en todo el mundo, con millones de jóvenes participando en "Viernes para el futuro".

94. Paola Villarreal, programadora, México.

La programadora informática autodidacta Paola Villarreal ayudó a revertir 20.000 condenas por drogas con prejuicios raciales mediante el desarrollo de Data for Justice, una herramienta con un mapa interactivo que compara la actividad policial en vecindarios blancos y minoritarios.

Ganó el premio MIT Innovators Under 35 Latam del Instituto de Massachusetts por el proyecto.

95. Ida Vitale, poeta, Uruguay.

A los 95 años, la poeta Ida Vitale es la ganadora del Premio Cervantes, el galardón literario más prestigioso de habla hispana.

Es la quinta mujer en hacerse con la condecoración, y la última sobreviviente del importante movimiento artístico uruguayo conocido como la Generación del '45.

Uno de sus poemas más famosos, "Fortuna", termina con la frase "Ser humano y mujer, ni más ni menos".

96. Purity Wako, entrenadora vital, Uganda.

Es defensora de los derechos legales de las mujeres ugandesas en el matrimonio y las ayuda sentirse empoderadas en sus relaciones.

97. Marilyn Waring, economista y ambientalista, Nueva Zelanda.

En 1975 y con 23 años e convirtió en la parlamentaria más joven de Nueva Zelanda, y es una pionera de la economía feminista destacando el valor del trabajo no remunerado de las mujeres.

También fue clave en la aprobación de la política libre de armas nucleares de Nueva Zelanda.

98. Amy Webb, futurista, Estados Unidos.

Asesora a líderes gubernamentales y directores de algunas compañías más grandes del mundo sobre cómo prepararse para futuros complejos.

También abrió una plataforma para el público en general.

99. Sara Wesslin, periodista, Finlandia.

Sara Wesslin es periodista de Skolt Sami.

Los samis de Laponia (una región que se extiende por el norte de Noruega, Suecia, Finlandia y la península de Kola, al noroeste de Rusia) son los únicos pueblos indígenas en la Unión Europea.

Al darse cuenta de que dos de los tres idiomas sami de Finlandia estaban al borde de la extinción, Wesslin presionó con éxito al ministro de Educación de Finlandia para que destinara fondos para la enseñanza de estas lenguas.

100. Gina Zurlo, experta en religión, Estados Unidos.

Gina Zurlo es una experta en estadísticas de religión, desde el uso de las redes sociales de las iglesias hasta si las mujeres son más religiosas que los hombres.

BBC