La represalia iraní golpea con misiles y muertos en Israel, y escala la violencia en Medio Oriente

Nueve muertos por el impacto de un misil iraní en Israel

Nueve personas han muerto por el impacto de un misil iraní en la localidad de Beit Semesh, en el centro de Israel, según la última actualización publicada por el servicio de emergencias israelí del Magen David Adom (MDA).

"En la zona de Beit Semesh, los paramédicos del MDA y los equipos médicos han declarado la muerte de 9 afectados", recoge el último comunicado de la organización.

Otras 28 personas resultaron heridas en el impacto del misil, entre ellos dos heridos graves, dos moderados y 24 leves.

Uno de los heridos graves es un niño de cuatro años, señaló el complejo médico Shaare Zedek de Jerusalén, al que fue trasladado.

La Policía informó de que "como resultado del impacto directo, el edificio, donde se alojaban civiles, sufrió graves daños y se derrumbó". Indicó además que los servicios de emergencias están buscando personas atrapadas entre los escombros.