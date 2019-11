La policía boliviana pidió disculpas por los agravios cometidos a la bandera Whipala

Yuri Calderón, comandante general de la Policía Boliviana, realizó este miércoles un acto de desagravio a la bandera Whipala luego de los videos que circularon en las redes en donde se mostraban miembros de la fuerza que el comanda recortando este símbolo nacional -proclamado como tal en la Constitución de 2009- de sus uniformes.

Desde el Comando Nacional de la Policía, Calderón, señaló su compromiso, “respetando y haciendo respetar los símbolos patrios de la nación”. Asimismo indicó que la Whipala “es el símbolo que representa el pueblo boliviano en su conjunto y pueblos de varios países del continente”. “La Policía Boliviana considera como igualdad y unidad en la diversidad la bandera Whipala, cuya representación es la filosofía andina", agregó.

“Pueblos originarios les pido que reciban las disculpas, les pedimos perdón a nombre de unos cuantos malos camaradas” añadió, Calderón.

El racismo que promovió Evo Morales en esta crisis, no puede ser reemplazado por los radicalismos que a nombre de la democracia, discriminan los símbolos de nuestros pueblos indígenas. Condenó la quema de la whipala y pido a los autores de esas acciones, una disculpa pública — Carlos D. Mesa Gisbert (@carlosdmesag) November 12, 2019

Este martes el ex presidente Carlos Mesa se había expresado en contra de los actos contra la Whipala con mensajes que apuntaban como principal culpable de tales reacciones al ya también ex presidente Evo Morales. "El racismo que promovió Evo Morales en esta crisis no puede ser reemplazado por los radicalismo", expresó en su cuenta de Twitter y agregó: "Condeno la quema de la Whipala y pido a los autores de esas acciones una disculpa pública".