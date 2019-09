La Enkosala festeja hoy su cumpleaños con un estreno

Cuenta la historia que un martes 24 de septiembre fue el día en que, en Mendoza, pusieron una bomba a la sala de teatro TNT, una de las salas mas emblemáticas del teatro Mendocino en las épocas oscuras. Décadas más tarde, nacía el mismo día el sueño más preciado de El Enko, compañía Teatral, el prolífico grupo que dirige Juan Comotti, a la sazón, hijo de Gladys Ravalle y el inolvidable director teatral Cristóbal Arnold.

En esta ocasión y como es de costumbre de esta gente, lo festejan “haciendo”, o sea, estrenando obras, eso, lo mejor que saben hacer.

También dice la historia que, en 1997, empezaron la aventura en el "Centro de estudios teatrales Cristóbal Arnold". “Posteriormente, tras varias mudanzas, llegamos, gracias al Instituto Nacional del Teatro, a que los mendocinos tengamos sala propia en Godoy Cruz, Mendoza”, apunta Comotti.

Juan Comotti.

Allí, pues, reside la ong "Teatro de Cuyo asociación Civil" que nuclea las actividades de los grupos "El Enko Cia. Teatral "y "Joven Teatro" como así también el "Encuentro Internacional de Teatro por la Memoria", ciclo que expone obras semejantes a las temáticas afines al repertorio de la Enkosala: derechos humanos, identidad, historia y género.

Paralelamente innumerables producciones de otros elencos y creadores presentan y ensayan sus propuestas en la programación a lo largo del año.

Así, pues, para celebrar los 22 años, el grupo estrena “Cada vez que ladran los perros”, del colombiano Fabio Rubiano, con dirección y puesta en escena del citado Juan Comotti.

Ficha Técnica

Actores: Adrián Pérez, Mariana Cecilia Hidalgo, María Laura Miremont, Mario Ruarte, Camila de la Vega, Victoria García Galiano, Zaida Abdelhay, Cristián Bustos, Andrea Cortez, Rodrigo Di Mella, Roberto Miranda, Evelyn Janet Benavidez, Susana Rodas, Mariel Cabral Hanuch, Gustavo Adolfo Ramírez, Franco Palermo, Ana Artaza, Bernardo Herrera, Diana Moyano.

Vestuario: Victoria García Galiano

Música experimental: Gabriel Cerini

Fotografía: Oscar Miremont

Direccionador y puestista: Juan Comotti

Entradas: 150 pesos, pueden ser reservadas al 2614722921.

Próximo estreno: "La Mujer que se ríe de nada"

"Operacion nocturna", uno de los trabajos del elenco.

Sobre la obra

En un entorno de guerra civil encarnizada, los perros evolucionan hacia la forma humana y los hombres involucionan a la forma animal, despojándose o invistiéndose de una ética social de aprecio al prójimo o, por el contrario, de una crueldad desatada ante su entorno.

La devastación mediante el fuego para ocupar y adueñarse de territorios por parte de la impunidad que les otorga el poder, pone en evidencia a los más crueles y descarnados instintos bestiales, características mayormente de los humanos y no así de los perros.

Poblaciones enteras desplazadas, casas incendiadas con personas y sus mascotas atadas, mujeres violadas y puestas en sistemas de trata; no son ya características de la época feudal, ni de las antiguas conquistas más salvajes, sino más bien un lei motiv contemporáneo que se disfraza de valores morales con el aval de algunas recientes democracias y hasta la excusa de la paz.

Los distintos tipos de guerra bajo la coyuntura de los intereses económicos producen el espanto y la sospecha no solo de quien tenemos al lado si no también del enemigo que han impuesto. Terrorismo, guerrilla, militarismo paramilitarismo y justicia por mano propia se conjugan con tal diversidad que se establecen naturalizándose en el entorno y se mezclan a tal punto de no saber con quién estamos conviviendo o ni siquiera quienes tenemos al lado.