La campaña de Trump no conspiró con Moscú en las elecciones de 2016

El fiscal especial estadounidense Robert Müller concluyó que ni el presidente Donald Trump ni sus colaboradores en la campaña electoral conspiraron con el gobierno de Rusia para influir sobre los resultados de los comicios presidenciales de 2016, informó hoy el fiscal general, William Barr.

“La investigación del fiscal especial no encontró que la campaña de Trump ni ninguna de las personas relacionadas con ella conspiraran o coordinaran con Rusia sus esfuerzos por influir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016”, afirmó Barr en una carta enviada a las comisiones de Justicia de las dos cámaras del Congreso norteamericano.

No obstante, Müller aclaró que “si bien este informe concluye que el presidente no cometió un delito, tampoco lo exonera”, subraya la carta de Barr, reseñada por la agencia de noticias EFE.

De ese modo, el informe mantiene “sin resolver si las acciones y la intención del presidente podrían verse como una obstrucción” a la justicia”, señaló Barr, aunque su propia opinión es que la evidencia reunida por Müller “no es suficiente para establecer” que Trump incurrió en ese delito.

En cambio, el jefe del Estado celebró el contenido del informe y sostuvo que representa para él "una completa y total exoneración".

"Después de una larga revisión, después de una larga investigación, después de que tantas personas hayan sido lastimadas tanto, después de no mirar al otro lado donde ocurrieron muchas cosas malas, se acaba de anunciar que no hubo complot con Rusia", dijo Trump a periodistas.

"Es una pena que nuestro país haya tenido que pasar por esto; para ser honesto, es una pena que su presidente haya tenido que pasar por esto", agregó, antes de abordar un avión de regreso a Washington en Palm Beach, donde pasó el fin de semana.

Poco antes, el mandatario había publicado en Twitter: "No conspiración, no obstrucción, colusión, sin obstrucción, completa y total exoneración. ¡Mantengan Estados Unidos grande!"

Müller entregó su informe al Departamento de Justicia el viernes pasado, sin que nadie haya accedido antes a él ni a reseñas de su contenido, aseguró el vocero presidencial, Hogan Gidley.

Miembros del Congreso, incluso del Partido Republicano al que pertenece Trump, pidieron que el informe sea divulgado íntegro.

En el contexto de la investigación de la supuesta conspiración entre el gobierno de Rusia y el equipo de campaña de Trump para perjudicar las posibilidades electorales de su adversaria demócrata, Hillary Clinton, hay imputadas 34 personas, incluidos seis ex asesores del mandatario y 26 rusos que probablemente no serán juzgados porque no hay tratado de extradición entre Washington y Moscú.