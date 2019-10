"La burbuja ya explotó": Experto cree que la economía de EEUU está muy mal

El director ejecutivo de la asesora de inversiones Euro Pacific Capital, Peter Schiff, cree que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) está tratando de evitar que explote una burbuja económica que, en realidad, ya lo ha hecho, según comentó durante el programa 'Boom Bust'.

"Simplemente, ignora lo que dicen y mira lo que hacen", dijo Schiff. Según explica, desde la Fed "están tratando desesperadamente de evitar que salga el aire de esta burbuja" con el objetivo conservar la confianza de los consumidores, valiéndose para ello de medidas como su plan de inyección de 60.000 millones mensuales en la economía o el recorte de tasas que estaría preparando para la semana que viene.

Sin embargo, el analista asegura que esto "no va a funcionar", porque "la burbuja ya explotó".

"El juego ha terminado"

En la misma línea, el experto asegura que "la única pregunta" que cabe hacerse es "lo rápido que va a salir ese aire y cuándo los mercados se darán cuenta de que el juego ha terminado", así como entender qué ha estado haciendo la Fed, además de "la verdadera naturaleza de esta economía de burbujas".

Schiff considera que los consumidores están seguros de que la economía es un desastre, pues no tienen dinero ni ahorros, sus trabajos son precarios y están cargados de deudas. "Pero mientras sigan pidiendo préstamos para comprar cosas que no pueden pagar con dinero que no tienen, por alguna razón seguirán optimistas", dijo. "La Fed juega con esto", concluye el director general de Euro Pacific Capital.

RT