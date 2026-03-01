Irán tras la muerte de Ali Jameneí: quién es el líder supremo interino y cómo será la sucesión
Tras la muerte de Ali Jameneí, un consejo provisorio asumió el control del país. La Asamblea de Expertos deberá definir al nuevo líder supremo.
Irán amaneció este domingo en el inicio de una transición política inédita tras la confirmación de la muerte del líder supremo, Ali Jameneí, luego de los ataques de Estados Unidos e Israel. Con la cúpula del poder reconfigurándose en medio de la escalada regional, se activó el mecanismo constitucional para definir su sucesión.
Luego de la confirmación oficial de su muerte, en medio de la conmoción interna y de una escalada militar en la región, se activó el mecanismo constitucional previsto para estos casos, tras los bombardeos contra objetivos estratégicos iraníes. Donde, el ayatolá Alireza Arafi, ex jefe de los seminarios de Irán, fue designado para encabezar este órgano provisional y como líder supremo provisorio.
De esta manera, la República Islámica inició un proceso de transición política sin precedentes recientes, tras el fallecimiento de Jameneí, quien estuvo al frente del país durante 37 años.
Quiénes conforman el consejo de liderazgo interino
La agencia estatal IRNA informó que la conducción provisoria quedó en manos de un consejo integrado por el presidente iraní, Masud Pezeshkian; el jefe del Poder Judicial, Golamhosein Mohseni Eyei; y un jurista del Consejo de los Guardianes.
Este triunvirato tendrá a su cargo el período de transición, con la misión de garantizar la continuidad política y administrar el Estado hasta que se designe al nuevo líder supremo.
Cuándo se elegirá al nuevo líder supremo
De acuerdo con la Constitución iraní, la elección del próximo líder supremo corresponde a la Asamblea de Expertos, un órgano integrado por 88 clérigos elegidos por voto popular cada cuatro años. La última elección se realizó en marzo de 2024, por lo que será esta misma Asamblea la encargada de definir quién asumirá el cargo más poderoso del país.