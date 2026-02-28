Irán ataca bases estadounidenses en Bahréin, Qatar y Emiratos Árabes

Live Blog Post

Bahréin pide a sus ciudadanos salir de Irán y EE.UU. cierra su embajada

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Bahréin instó a todos sus ciudadanos que se encuentran actualmente en Irán a abandonar ese país “de inmediato” utilizando los puntos de salida disponibles.

La recomendación fue difundida a través de un comunicado oficial en el que la cartera diplomática pidió a los bareiníes priorizar su seguridad ante la escalada de violencia en la región. La advertencia se produce en un contexto de fuertes bombardeos y ataques con misiles que mantienen en alerta a varios países.

En paralelo, la Embajada de Estados Unidos en Bahréin anunció que cerrará sus puertas el próximo domingo debido a los continuos ataques con misiles en la zona. La decisión responde a razones de seguridad y forma parte de los protocolos habituales ante situaciones de riesgo.