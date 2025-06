Irán anunció el "fin de la guerra de 12 días" e Israel levanta sus restricciones

Live Blog Post

Irán "no se rendirá" ante las violaciones, afirma el líder supremo

Ali Jamenei, líder supremo de Irán, afirmó que su país no ha agredido a nadie y que por lo tanto no aceptará ninguna una agresión por parte de otros.

"La nación iraní no se rinde. Nosotros no hemos agredido a nadie, no aceptaremos bajo ningún concepto la agresión de nadie y no nos rendiremos ante las agresiones de nadie. Ese es el modo de pensar del pueblo de Irán; ese es el espíritu de la nación iraní", sostuvo en un mensaje grabado a toda la población de Irán, publicada en su cuenta de X en español.

"El daño que sufrirá Estados Unidos si entra en esta confrontación, si entra militarmente en esta confrontación, será sin duda irreparable", fueron sus palabras en un discurso el 18 de junio, días antes del ataque anunciado por Donald Trump.