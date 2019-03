Inglaterra pide más tiempo a la UE para el Brexit: ¿Cuáles son los escenarios?

Tras el irreversible fracaso en el Parlamento británico, que rechazó en dos ocasiones consecutivas el Acuerdo de Salida negociado en Bruselas por el Ejecutivo de Theresa May, el Reino Unido formaliza este martes su último recurso: solicitar a la Unión Europea una prórroga para evitar que todo termine en una desconexión abrupta el próximo 29 de marzo, fecha inicialmente fijada para consumar el Brexit.

Esta petición a la UE es la única solución, provisional por definición, a la que han sido capaces de llegar los diputados británicos en las últimas semanas, y pone en manos de Bruselas el futuro del Reino Unido.

Durante el pasado fin de semana Theresa May trató de llevar de nuevo su Acuerdo de Salida a la Cámara de los Comunes con la intención de que fuese votado por tercera vez, pero fue el propio presidente de la Cámara Baja del Parlamento, John Bercow, quien bloqueó la iniciativa. El 'speaker' de los Comunes argumentó que "lo que el Gobierno no puede hacer legítimamente es volver a remitir a la Cámara la misma proposición", en la que no se han introducido cambios sustanciales desde que fue rechazada por una contundente mayoría.

Así las cosas, May presentará este martes una solicitud para negociar una extensión del ya célebre artículo 50 con la UE, que regula el proceso de salida.

La propuesta británica será estudiada durante la cumbre europea prevista para este jueves, y para obtener el visto bueno debe contar con el apoyo unánime de los 27 países miembros. La UE dispone hasta el mismo día 29 como plazo para emitir su respuesta, y en cuanto a la posible duración de la prórroga no hay normas establecidas. Durante ese tiempo adicional, el Reino Unido tendría los mismos derechos y obligaciones que el resto de países comunitarios.

Votación sobre la prórroga de Brexit en el Parlamento en Londres (Reino Unido) 14 de marzo de 2019.

Incertidumbre y escenarios posibles

El presidente del Consejo Europeo, Jean-Claude Juncker, ha sugerido en las últimas horas que la decisión sobre conceder o no una prórroga y sobre la duración de la misma podría demorarse hasta después de la cumbre europea de esta semana, según informó este mismo miércoles la agencia Associated Press.

Aunque los términos de la solicitud de Theresa May son aún una incógnita, los escenarios más probables parecen agruparse en torno a dos opciones:

* Prórroga corta, hasta el 30 de Junio: según las últimas informaciones es la opción más probable. Esta extensión del tiempo está limitada por el día 2 de julio, fecha en la que arranca la nueva legislatura europea, así como la elección del candidato que se ponga al frente la Comisión Europea.

En este escenario se reducen mucho las opciones de que se lleve a cabo un segundo referéndum, ya que solo los laboristas defienden esa vía de solución y convencer al Partido Conservador es prácticamente imposible.

* Prórroga larga, hasta el final de 2020: Menos probable, aunque respaldada por algunas voces dentro de la UE, abriría el proceso a más posibilidades. La principal complicación es que una extensión así de larga forzaría al Gobierno británico a organizar elecciones europeas en mayo.

Por otra parte, también permitiría la celebración de elecciones generales en el Reino Unido y se incrementarían las posibilidades de celebrar un segundo referéndum.

En cualquier caso, la Unión Europea ha dado muestras de estar agotada del proceso del Brexit, que eclipsa otros debates parlamentarios en el seno del eurogrupo y bloquea el avance en asuntos importantes en otros ámbitos. Este hartazgo podría determinar el tipo de prórroga que están dispuestos a conceder desde Bruselas.

RT.