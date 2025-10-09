Live Blog Post

Hamás recibió garantías de parte de los mediadores y Estados Unidos que acercan el fin de la guerra

Mientras el acuerdo de paz parece cada vez más cercano, uno de los representantes de Hamás, Khalil al-Hayya, confirmó que recibieron las garantías necesarias por parte de los mediadores de los países involucrados y de Estados Unidos. Esto permitiría que, en breve, entre en vigencia la primera etapa del plan impulsado por Donald Trump.

“Hemos recibido garantías de los mediadores y de la administración estadounidense que confirman que la guerra ha terminado por completo”, expresó.

De todas formas, anunció que continuarán las negociaciones para resguardar los intereses del pueblo palestino y alcanzar uno de los principales objetivos de este acuerdo: el establecimiento de un Estado palestino.

Entre los puntos incluidos en el plan —y que destacó el jefe de la delegación de Hamás— se encuentran la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza, la entrada de ayuda humanitaria, la reapertura del cruce de Rafah en ambas direcciones y un intercambio de prisioneros.