Guerra en Medio Oriente: Trump promete duros ataques e Irán asegura que no se rendirá

Israel bombardeó aviones vinculados a la Fuerza Quds en Teherán

La Fuerza Aérea de Israel realizó durante la noche una serie de ataques contra infraestructura militar en Teherán, incluyendo el aeropuerto de Aeropuerto Mehrabad, un lugar considerado estratégico por ser utilizado por la Fuerza Quds para el traslado de armas y recursos hacia grupos aliados de Irán en Medio Oriente.

Según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), durante la operación fueron neutralizadas 16 aeronaves pertenecientes a la Fuerza Quds, una unidad de élite del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. De acuerdo con el reporte oficial, esos aviones habrían sido utilizados para transportar armamento con destino a Hezbollah, organización considerada por Israel como uno de los principales aliados del régimen iraní en la región.

Ataque a 16 aviones de la Fuerza Quds

Las autoridades israelíes indicaron además que el ataque también incluyó cazas iraníes que, según su evaluación, representaban una amenaza para las operaciones de la aviación israelí en el espacio aéreo iraní. El aeropuerto Mehrabad, añadieron, funcionaba como un centro logístico clave para el envío de armas y dinero a milicias respaldadas por Irán en distintos países.

El Ministerio de Defensa israelí sostuvo que antes de ejecutar los bombardeos se adoptaron medidas para reducir riesgos a la población civil, entre ellas el uso de municiones de alta precisión, vigilancia aérea y verificaciones adicionales de inteligencia. Desde Israel afirmaron que la operación busca debilitar la capacidad de Irán para abastecer a sus aliados armados en Medio Oriente.