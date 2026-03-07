Guerra en Medio Oriente: Irán anunció que solo atacará barcos de Israel y EE.UU. en el Estrecho de Ormuz

Live Blog Post

Israel afirma que lanzó ataques “a gran escala” contra objetivos en Teherán

Israel anunció este sábado que inició ataques “a gran escala” contra objetivos en Teherán, la capital de Irán, en medio de una nueva escalada de tensión entre ambos países en Medio Oriente.

La ofensiva fue confirmada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que señalaron en un comunicado que se puso en marcha una oleada de bombardeos contra objetivos gubernamentales iraníes en la capital.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaNews24/status/2030080178127315207?s=20&partner=&hide_thread=false | URGENTE: El Aeropuerto Internacional Mehrabad de Irán fue alcanzado por masivos ataques aéreos estadounidenses e israelíes. pic.twitter.com/CwrGOjG79E — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 7, 2026

La información se conoció poco después de que la emisora estatal iraní reportara una fuerte explosión en el oeste de Teherán.

En paralelo, el ejército israelí había advertido previamente sobre la detección de una nueva ronda de misiles iraníes en dirección a Israel, lo que elevó el nivel de alerta en distintas zonas del país.

Tras esos lanzamientos, varias explosiones se escucharon en Tel Aviv, el principal centro comercial y financiero israelí.

Sin embargo, los servicios de emergencia Magen David Adom informaron que no se registraron víctimas como consecuencia del bombardeo. Horas más tarde, el ejército israelí comunicó que la población podía abandonar los refugios en todas las regiones del país, señal de que el nivel inmediato de alerta había sido levantado.