Guerra en Medio Oriente, día 7: Israel afirmó que eliminaron a 70 miembros de Hezbolá en sus ataques al Líbano

La guerra en Irán es "un extraordinario error que vamos a pagar", dice Pedro Sánchez

En una rueda de prensa, el presidente español Pedro Sánchez calificó a la guerra en Medio Oriente como "un extraordinario error que vamos a pagar".

Sánchez también defendió el envío de una fragata a Chipre para tareas de protección y defensa en el marco del actual conflicto sin pedir la autorización del Congreso español.

"Con la misma determinación que nos lleva a decir 'no a la guerra' en Irán, evidentemente tenemos la determinación de ser solidarios y ayudar, echar una mano a un Estado miembro de la Unión Europea que es víctima precisamente de ese conflicto", manifestó Sánchez.

Por otro lado, afirmó su "admiración" por la sociedad estadounidense y su "respeto" a la Presidencia de ese país, encabezada por Donald Trump.