En una conferencia de prensa, este lunes el "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, denunció que el régimen de Nicolás Maduro quiere adueñarse de la millonaria ayuda humanitaria extranjera y que planea mover U$S 1.200 millones del Bandes a Uruguay.

"Quieren secuestrar la ayuda y distribuirla con los Clap (Comités Locales de Abastecimiento y Producción chavistas). Ya el dilema no es si dejan pasar o no la ayuda, sino cómo robársela", remarcó Guaidó, en primera instancia.

En cuanto a la ayuda humanitaria que llegó y llegará a Venezuela, Estados Unidos anunció el envío de U$S 20 millones, Canadá prometió U$S 40 millones y Alemania U$S 7 millones, sumados a U$S 53 millones que confirmó Canadá en el inicio de la reunión del Grupo de Lima.

Posteriormente, aseguró que Maduro quienes transferir a Uruguay entre 1.000 y 1.200 millones de dólares del Bandes (Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela). "El llamado es a Uruguay, para que no se presten para que roben el dinero", indicó.

"Podemos estar hablando de entre US$ 1.000 y US$ 1200 millones", sostuvo Guaidó, y agregó que la información le llegó "de altos funcionarios del Bandes, porque saben que lo que protege el Estado de Derecho es la Constitución y están del lado de la Constitución. Quieren robarse el oro y manejar los fondos públicos descaradamente".

“En este momento el régimen trata de seguir robándonos el dinero, están tratando de mover desde Bandes el dinero que estaba en una de las cuentas a Uruguay, el llamado es a Uruguay que no se presten para que roben” indicó @jguaido. #VIVO por #VIVOplay: https://t.co/1QcPa6bsXs pic.twitter.com/PsryW1noav — VIVOplay (@vivoplaynet) 4 de febrero de 2019

Por otra parte, en referencia a un posible endurecimiento de las sanciones de la Unión Europea contra el Gobierno de Maduro, Guaidó respondió: "Sí, en los próximos días".