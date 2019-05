Fracking: "La fracturación hidráulica es como una estafa piramidal"

En una nueva edición del programa 'Keiser Report', los presentadores comentan una reciente columna de Daily Mail que acusa a su programa de recurrir a la propaganda para evitar que el Reino Unido produzca gas natural a través de la fracturación hidráulica.

Para Max, la fracturación es "como una estafa piramidal en la que el dinero que pedimos prestado para hacer la extracción nunca puede devolverse con los beneficios obtenidos del petróleo por culpa del flujo de caja negativo".

El presentador detalla que, con esta técnica, cuesta más extraer el gas "de lo que se obtiene como retorno", a lo que se une el hecho de que este gas "destruye mucho más de lo que jamás se podría justificar o legitimar como resultado de esta industria infernal".

"Me halaga pensar en todas las vidas británicas que he salvado manteniendo a raya a los fracturadores en Reino Unido tanto por motivos económicos, porque es inviable, como por motivos medioambientales, por ser insostenible", explica Max, agregando que, esto "no tiene nada que ver con la propaganda de la que habla Daily Mail".

Por su parte, Stacy Herbert recuerda que incluso el Gobierno chino ha tenido que "rendirse" recientemente ante las protestas populares y detener las prácticas de fracturación.

Aspectos legales del uso de las criptodivisas

En la segunda parte del programa, Max entrevista al abogado Stephen Palley, con el que hablan sobre el panorama legal y regulador de los valores enmascarados como criptodivisas. Palley sostiene que "la ley es la ley" y que, del mismo modo que cuando empezó a desarrollarse la electricidad hace 120 o 130 años "no hubo ningún tribunal que se asustara" y dijera que no sabía qué hacer, ahora sucede lo mismo: "si hay algún caso relacionado", los tribunales "aplicarán la ley existente a cualquier nueva tecnología", asegura.

