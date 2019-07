Físico imprime en 3D un Lamborghini Aventador de tamaño natural en su casa

Sterling Backus, físico de EE.UU., está junto con su hijo y desde hace más de un año imprimiendo en 3D un superdeportivo a tamaño natural, inspirado en el espectacular modelo Lamborghini Aventador. Lo hace en su propio patio trasero y el garaje y ya ha invertido en el proyecto alrededor de 20.000 dólares.

Excepto por el chasis, el motor, la transmisión y ciertas partes como la estructura interior de la puerta, el automóvil y su carrocería completa se imprimieron en 3D, con un total de 220 bobinas de termoplásticos.

Ya están listos los paneles de la carrocería, las luces traseras, los faros delanteros e incluso las salidas de aire. Además, Backus encapsuló en fibra de carbono algunas de las partes impresas, para garantizar una mayor seguridad al conducir el coche.

Según este físico, se trata de un proyecto educativo y motivador, ya que quiere mostrar su automóvil en las escuelas locales para que los niños se interesen por la ciencia, tecnología, ingeniería, el arte y las matemáticas.

Asimismo, considera que aunque el diseño de su superdeportivo se basa en el Lamborghini Aventador, no se trata de plagio o piratería. "Hemos cambiado cada panel significativamente, para agregar nuestro estilo al diseño", reveló Backus al medio 3D Printing Media Network. "Además, no se hacen moldes, y ninguna parte está en venta. Este es un proyecto único, y no para la venta", insistió.

