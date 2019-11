Evo Morales: "No me arrepiento de buscar un cuarto mandato"

El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que "no se arrepiente de haber buscado un cuarto mandato" y destacó que esperaba conducir las riendas de su país "por 20 años". Morales manifestó que esperaba ser presidente de Bolivia hasta el 2025 -fecha en la que se celebra el Bicentenario de la fundación del país- para terminar de consolidar su modelo de crecimiento económico.

Morales se encuentra asilado en México, a donde se trasladó luego de presentar la renuncia en medio de la crisis política que atraviesa Bolivia. En una entrevista que concedió al diario mexicano El Universal, Morales insistió en que su salida fue un "golpe de estado" impulsado por "grupos racistas".

Además, el expresidente negó las acusaciones de fraude electoral y sostuvo que renunció a su cargo para "evitar el derramamiento de sangre". En este sentido, destacó que hasta el momento de su renuncia no se habían registrado muertos por heridas de bala y que, tras su dimisión, ya son 10 las víctimas.

Morales aclaró que está dispuesto a regresar a Bolivia de inmediato si la Asamblea de su país no acepta la renuncia que presentó. Aclaró que lo haría para "pacificar el país y organizar nuevas elecciones" en las que está dispuesto a no ser candidato.

Muy agradecido con las palabras de aliento y reconocimiento del hermano @rogerwaters. Nuestra lucha pacífica y democrática contra el golpe de Estado trasciende fronteras. Con represión militar-policial y mentiras los golpistas que prometían libertad imponen un Estado dictatorial — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 15, 2019

Morales culpó al gobierno de Estados Unidos de estar detrás del golpe en su contra y sostuvo que todas las muertes que se originen en Bolivia son responsabilidad de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

"Después de 13 años, casi 14, ganamos en la primera vuelta y la derecha nos roba el triunfo", agregó Morales, y completó: "No me arrepiento de haberme presentado. Como he permanecido tanto me acusan de dictadura, pero ahora el pueblo está viendo una dictadura".

"Yo no pediría que hagan fraude, no haría eso jamás. Mis padres me enseñaron valores, me enseñaron a nunca mentir", se defendió Morales, y cerró: "Esperemos que se dé el resurgimiento de las izquierdas en América Latina como en los mejores momentos".