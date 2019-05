Eurovisión 2019: Los escándalos que rodean el concurso en Tel Aviv

El 14 de mayo se celebró la primera semifinal del Festival de la Canción de Eurovisión 2019 en la ciudad israelí de Tel Aviv. La segunda semifinal se llevó a cabo este jueves. La final está programada para el 18 de mayo.

La edición del concurso de este año ha venido marcada por la polémica: algunas estrellas llamaron a boicotear a Eurovisión en solidaridad con los palestinos, alguien 'hackeó' la transmisión de la primera semifinal y la propia Madonna salió en defensa del festival prometiendo actuar en la final, (aunque lo cierto es que no ha firmado aún el contrato). Estos son algunos de los episodios polémicos que marcan el evento.

"Israel no es seguro, ¡ya lo verán!"

La transmisión por Internet de la primera semifinal fue 'hackeada'. En su lugar, se emitieron imágenes animadas de explosiones en la ciudad de Tel Aviv junto a amenazas sobre posibles ataques. "Advertencia: riesgo de ataque con misiles, por favor aléjense", fue uno de los mensajes enviados por los piratas informáticos, mientras que otro señalaba: "Israel no es seguro, ¡ya lo verán!".

Eldad Koblenz, director del canal de televisión Kan, que transmite el famoso concurso, ha responsabilizado a los militantes de Hamás de "intentar apoderarse" de la transmisión digital.

Protestas contra la política de Israel en Gaza cuando comienza la semifinal de Eurovisión en Tel Aviv, el 14 de mayo de 2019.

Celebridades en contra y a favor de Eurovisión

En enero de 2019, algunas celebridades, entre ellas la diseñadora de moda Vivienne Westwood, los músicos Peter Gabriel y Roger Waters, firmaron una carta instando a los medios de comunicación a no cubrir Eurovisión debido a "violaciones sistemáticas de los derechos de los palestinos por parte de Israel".

Otros famosos, entre ellas el actor Steven Fry, la presentadora Sharon Osborne y la artista Marina Abramovich, por el contrario, se manifestaron en contra del boicot, calificándolo de insulto tanto para los palestinos como para los israelíes que intentan resolver el conflicto "a través del compromiso, el intercambio cultural y el reconocimiento mutuo". El concurso también ha sido apoyado por Madonna.

¿Actuará Madonna en la final?

En febrero, el multimillonario israelí-canadiense Silvan Adams acordó financiar la actuación de Madonna en la final de Eurovisión en Tel Aviv a petición del canal KAN. Se supone que la cantante interpretará una canción del nuevo álbum 'Madame X' y un viejo éxito (quizás la canción de 1989, 'Like a Prayer').

Sin embargo, hubo especulaciones acerca del contrato que la cantante no ha logrado firmar con la Unión Europea de Radiodifusión. El productor ejecutivo de Eurovisión, Yun Ula Sann afirmó al respecto: "Si no tenemos un contrato firmado, ella no podrá actuar en nuestro escenario".

Pero el 15 de mayo, Madonna voló a Tel Aviv y realizó el primer ensayo (e incluso hizo una publicación correspondiente en su perfil de Instagram). Y algunos medios ya informaron que el contrato había sido finalmente firmado por las dos partes.

Actuaciones sorprendentes y desafiantes

Los participantes y estrellas invitadas, como ya es de costumbre, también tratan de sorprender al público.

La primera semifinal fue inaugurada por la ganadora de la edición 2018 con la canción 'Toy', la israelí Neta Barzilai. Muchos se quedaron sorprendidos por su atrevida vestimenta y el espectacular gato brillante desde el que Neta subió al escenario.

Uno de los aspirantes a la victoria en Eurovisión es la banda islandesa Hatari. Sus miembros, que se llaman a sí mismos anticapitalistas, declararon que su canción Hatrið Mun Sigra ("El odio prevalecerá") está dirigida contra las autoridades israelíes.

Integrantes del grupo Hatari de Islandia posan durante la ceremonia de apertura de Eurovisión 2019 en Tel Aviv, Israel, el 12 de mayo de 2019.

Otro participante notable y uno de los principales candidatos a ganar el concurso, es el cantante andrógino de Francia, Bilal Hasani. El músico, de origen marroquí, va interpretar una canción dedicada a la igualdad a las minorías sexuales.

RT.