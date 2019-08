Estúpidos: van al zoo y escriben sus nombres en el lomo de un rinoceronte

El zoológico de la ciudad francesa de La Palmyre ha condenado el comportamiento de unos visitantes del parque que escribieron sus nombres en el lomo de un rinoceronte, informa Le Figaro. La dirección del parque caracterizaron lo ocurrido de "estupidez" y acusan a los responsables de falta de respeto.

Las imágenes del animal han sido compartidas en las redes sociales, desatando una ola de indignación entre los usuarios. En las fotos se puede apreciar cómo en parte de espalda de animal se distingue el nombre de 'Camille' y en la otra el de 'Julien'.

Zoo/indignation

Vous êtes nombreux à nous envoyer ces images d'#animaux du zoo de la Palmyre.

Elles parlent d'elles-mêmes, l'intérêt pédagogique des #zoos mis en évidence ?

La captivité transforme des êtres vivants en simples marchandises modelées par l'humain.#boycottcaptivité pic.twitter.com/NNO6J31ykM — Code Animal (@code_animal) 20 de agosto de 2019

Según el zoo, la hembra, de 35 años, no resultó herida. "Alguien rasguñó, con la uña o con un pequeño pedazo de madera, la capa de polvo, arena seca y piel muerta en la espalda del animal para escribir estos nombres. Ni siquiera estoy seguro de que el animal se diera cuenta de eso. El bienestar del animal no se ve afectado. La inscripción se borró rápidamente con un cepillo y no causó ninguna molestia al animal", ha comentado el director de zoológico, Pierre Caillé.

Asimismo, ha informado que aumentará el número de personal "especialmente cerca de esta zona" del parque e instalarán cámaras de vigilancia.

