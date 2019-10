Estados Unidos reconoció que retuvo ayuda a Ucrania para que investigara a Biden

La Casa Blanca reconoció hoy que retuvo un paquete de ayuda de casi 400 millones de dólares para Ucrania porque quería que investigara por presunta corrupción a los demócratas en las elecciones de 2016, algo que forma parte de la investigación para un juicio político en contra del presidente Donald Trump.

Poco después, medios estadounidenses informaron que el secretario de Energía estadounidense, Rick Perry, el hombre que Trump sindicó como el punto de origen de los contactos de su gobierno con el ucraniano, entregó su renuncia, según la agencia de noticias EFE.

Perry es uno de los pocos miembros del gabinete original de Trump que seguían en el gobierno y, pese a que hace tiempo se rumoreaba sobre su posible salida, en una entrevista esta semana reconoció que él fue el funcionario que presionó para conseguir una reunión entre el mandatario estadounidense y su par ucraniano, Vladimir Zelenski.

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, confirmó hoy por primera vez que Trump frenó una partida de ayuda financiera aprobada por el Congreso para Ucrania para presionar al gobierno de Zelenski para que abra una investigación que lo podría beneficiar de cara a las elecciones de 2020.

Mulvaney explicó que Trump había presionado al gobierno ucraniano porque sospechaba de que el servidor del Comité Nacional Demócrata que había sido pirateado presuntamente por agentes de inteligencia rusos para filtrar emails durante la campaña presidencial de 2016, estaba en esa ex república soviética.

Esta versión no solo no incluye evidencias para sostener esta sospecha, sino que además contradice lo que había afirmado Trump, quien reconoció haber presionado a Zelenski para investigar al ex vicepresidente y actual precandidato presidencial opositor, Joe Biden, y su hijo, pero nunca aceptó que hubiese retenido la ayuda financiera a ese país.

Mulvaney argumentó que lo que hizo Trump "no es ilegal" porque condicionar el desembolso de ayuda económica forma parte del desempeño habitual de la "política exterior" estadounidense y agregó que es algo que "hacemos todo el rato".

La investigación demócrata que podría abrir un juicio político contra Trump se concentró hasta ahora en la posibilidad de que el mandatario condicionó la entrega de ayuda a la apertura de una investigación contra Biden y su hijo.