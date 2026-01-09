Presenta:
buque petrolero ruso incautado por estados unidos
Estados Unidos liberó a dos marinos rusos tras una orden directa de Donald Trump

La decisión fue confirmada por el Ministerio de Exteriores ruso, que agradeció la orden del presidente estadounidense y anunció gestiones para el regreso inmediato de los ciudadanos a su país.

A seis días de la captura de Nicolás Maduro, el escenario venezolano continúa marcado por la incertidumbre y la presión externa, con Delcy Rodríguez al mando de un gobierno interino y una estrecha vigilancia de Estados Unidos, que busca garantizar una sucesión controlada y sin derivaciones militares.

Con la liberación de presos políticos, la presidenta Delcy Rodríguez se muestra en cooperación con Donald Trump, quien este viernes confirmó que canceló una segunda ola de ataques contra Venezuela.

El petróleo, seguirá siendo un tema central durante la jornada de este viernes.

Estados Unidos liberó a dos tripulantes del petrolero ruso secuestrado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado la liberación de los dos tripulantes rusos del petrolero 'Marinera', capturado esta semana por la Guardia Costera estadounidense en el Atlántico Norte, según informó este viernes el Ministerio de Exteriores ruso.

"En respuesta a nuestra solicitud, el presidente de EE.UU., Donald Trump, tomó la decisión de liberar a los dos ciudadanos rusos que integraban la tripulación del 'Marinera'", señala el comunicado colgado en la página web de Exteriores.

La nota añade: "Agradecemos dicha decisión y expresamos nuestro agradecimiento a los dirigentes de EE.UU.".

La portavoz de Exteriores, María Zajárova, subrayó que las autoridades rusas han procedido a tomar todas las medidas necesarias para "el pronto retorno" de los ciudadanos a su país.

El presidente ruso, Vladímir Putin, no ha aludido aún públicamente a este incidente, ni tampoco a la detención hace una semana en Caracas del líder venezolano, Nicolás Maduro.

Trump canceló una segunda ola de ataques contra Venezuela

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que canceló la segunda oleada de ataques que tenía prevista contra Venezuela tras la cooperación del país sudamericano, a la vez que remarcó que ambas naciones “están colaborando eficazmente, especialmente en la reconstrucción”.

“Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como muestra de su ‘búsqueda de la paz’. Este es un gesto muy importante e inteligente”, expresó en un mensaje en su red social Truth Social.

Asimismo, añadió: “Estados Unidos y Venezuela están colaborando eficazmente, especialmente en la reconstrucción, de una forma mucho mayor, mejor y más moderna, de su infraestructura de petróleo y gas”.

“Gracias a esta cooperación, cancelé la segunda ola de ataques, prevista previamente, que parece innecesaria”, aseveró el mandatario estadounidense.

