Estados Unidos liberó a dos marinos rusos tras una orden directa de Donald Trump

Live Blog Post

Estados Unidos liberó a dos tripulantes del petrolero ruso secuestrado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado la liberación de los dos tripulantes rusos del petrolero 'Marinera', capturado esta semana por la Guardia Costera estadounidense en el Atlántico Norte, según informó este viernes el Ministerio de Exteriores ruso.

"En respuesta a nuestra solicitud, el presidente de EE.UU., Donald Trump, tomó la decisión de liberar a los dos ciudadanos rusos que integraban la tripulación del 'Marinera'", señala el comunicado colgado en la página web de Exteriores.

La nota añade: "Agradecemos dicha decisión y expresamos nuestro agradecimiento a los dirigentes de EE.UU.".

La portavoz de Exteriores, María Zajárova, subrayó que las autoridades rusas han procedido a tomar todas las medidas necesarias para "el pronto retorno" de los ciudadanos a su país.

El presidente ruso, Vladímir Putin, no ha aludido aún públicamente a este incidente, ni tampoco a la detención hace una semana en Caracas del líder venezolano, Nicolás Maduro.