España: "Venezuela está en el peor escenario que podíamos imaginar"

"No somos capaces de calibrar cuál es el apoyo que ha tenido este movimiento militar, pero sí sabemos que han sacado de su casa al líder opositor Leopoldo López, que se encontraba en prisión en su domicilio, y que éste está junto con el presidente interino (Juan) Guaidó, ambos en una base militar en el centro de la ciudad", dijo Borrell en declaraciones a la prensa local tras hablar con el embajador de España en Caracas.

"Desgraciadamente la información que tenemos no nos permite esperar que en las próximas horas no se produzca una clase de enfrentamiento entre unidades militares o partidarios de Guaidó y de Maduro", añadió el titular de Exteriores.