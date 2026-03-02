Escalada en Medio Oriente: Trump amenaza a Irán y anticipa que "la gran oleada" de ataques aún no comenzó

Live Blog Post

Israel paralizado tras el inicio de la operación militar conjunta con Estados Unidos

Israel permanece prácticamente paralizado desde el sábado, tras el inicio de la operación militar conjunta con Estados Unidos en el marco de la creciente escalada regional.

El Comando del Frente Interno de Israel, en coordinación con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), decretó el cese de actividades en gran parte del país como medida preventiva ante posibles represalias y ataques con misiles o drones.

Entre las disposiciones adoptadas se incluyó la suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos, así como la recomendación de no concurrir a los lugares de trabajo, salvo en casos considerados esenciales. Las autoridades también limitaron reuniones públicas y reforzaron los protocolos de seguridad en ciudades estratégicas.

No obstante, el Gobierno israelí estableció la continuidad de los servicios esenciales, incluyendo personal sanitario, fuerzas de seguridad, abastecimiento de alimentos y servicios básicos. El objetivo, según indicaron voceros oficiales, es garantizar el funcionamiento mínimo del país en un contexto de emergencia.

Las sirenas de alerta y la activación periódica de sistemas de defensa antimisiles marcaron el ritmo de las últimas horas, mientras la población permanece atenta a las instrucciones oficiales.