Empresario argentino detenido en Chile por abuso integró la Policía Federal entre 1975 y 1998

El empresario argentino Hugo Larrosa, detenido en Chile, fue acusado hoy por los delitos de abuso sexual reiterado y abuso sexual agravado, mientras que la Policía Federal Argentina confirmó que ingresó a esa fuerza en 1975 y permaneció allí hasta 1998.

El juzgado de garantía de Colina, ubicada en las afueras de Santiago de Chile, ordenó hoy la prisión preventiva para el empresario argentino, de 64 años, por los delitos cometidos contra un ex empleado.

Para la jueza Carmen Gloría Donoso existe riesgo de fuga y por esa razón ordenó la prisión preventiva además de una serie de allanamientos a las propiedades del empresario, según declaró a la prensa el comisario de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, Francisco Ceballos.

Larrosa, quien desde hace más de treinta años se dedica a la distribución de alimentos, ingresó a la Policía Federal Argentina en 1975 y luego de haber pasado los dos primeros años como estudiante, se especializó en Comunicaciones, según informaron en la fuerza.

En 1998, ya como subcomisario, decidió retirarse. Para entonces, ya era un hombre de negocios: en 1988, con diez mil australes, fundó Darnos, también dedicada al rubro alimentos, y en 1993 era el gerente de Calea, dedicada a la importación y exportación de electrodomésticos.

Hoy, el comisario Francisco Ceballos, de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), explicó a la prensa que la captura ocurrió ayer en la localidad santiaguieña de Chicureo, al materializar una orden emitida por el Juzgado de Colina, gestionada por la Fiscalía, por el delito de abuso sexual.

Los delitos cometidos por Larrosa fueron expuestos a través de una investigación periodística presentada esta semana en la Televisión Nacional de Chile, reportaje titulado "La fábrica del terror".

Allí se ve a trabajadores que relataron prácticas de tortura que ejercía contra ellos el dueño de la empresa "Don Hugo", quien se jactaba de haber pertenecido a la Policía Federal Argentina.

Los golpes y otros tipos de vejámenes quedaron registrados en vídeos que Larrosa solicitaba grabar a otros empleados de la compañía.

Según el testimonio entregado al canal estatal, hay por lo menos 500 registros de dichas torturas, que incluían golpes con correas, sacos y látigos, y en varios de esos episodios las víctimas eran obligadas a sacarse la ropa, e incluso eran manoseadas.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, anunció una querella contra Larrosa, asegurando que "merece nuestra más profunda condena que una persona, un trabajador, en cualquier lugar o circunstancia sea tratado con esa violencia, con esa actitud deshumanizada, con esa forma de degradarlo en su condición como persona. Resulta realmente inexplicable y totalmente condenable".

Asimismo, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa presentó una querella en contra del empresario argentino, quien llegó a Chile en el año 2000, por lesiones y agresiones, señalando que "en este caso estamos hablando de abusos con el carácter de tortura", consignó EFE.

En uno de los videos difundidos por TVN, José, un empleado que no había querido realizar una tarea, contó como fue torturado por Larrosa, quien lastimó sus genitales. "Sólo quería que pasara y que la gente se fuera e irme al baño a llorar", recordó el hombre, y agregó, "Por poco me mata. Uno lo iba permitiendo. No sé, ahora lo miro desde afuera y parece una secta. Creo que esas actitudes son de enfermo".

Otro empleado que prefirió no mostrar su rostro contó que a un compañero que sufría vértigo y presión alta, "lo subió a una grúa, a 6 metros de altura, y lo dejó colgando 10 minutos. Aferrado a la grúa, él gritaba", relató.