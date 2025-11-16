Elecciones en Chile: Jeannete Jara y José Antonio Kast, cabeza a cabeza en el primer recuento de votos

Live Blog Post

Los primeros resultados oficiales muestran a Jeannete Jara ganando en Chile

El Servicio Electoral (ServEl) de Chile dio a conocer el primer número oficial, que muestra como ganadora a la candidata del oficialismo, Jeannete Jara, con el 26,7 por ciento de los votos.

Se trata de los datos preliminares, ya que recién fueron escrutados el 1,6 por ciento de las mesas habilitadas este domingo.

Según esas cifras, en segundo lugar y con posibilidad de entrar en el balojate se ubicaba el candidato republicano José Antonio Kast con el 24,87 por ciento, y en tercer puesto Franco Parisi con el 18,16%.

En tanto, le seguían Evelyn Matthei (13,90), Johannes Kaiser (13,86%), Harold Mayne-Nicholls (1,28%), Marco Enríquez-Ominami (1,12%) y Eduardo Artés (0,64%).