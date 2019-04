El rapero Nipsey Hussle es asesinado a tiros en Los Ángeles

El rapero estadounidense Nipsey Hussle fue asesinado a tiros este domingo en el barrio de Hyde Park de la ciudad de Los Ángeles (EE.UU.), ante la tienda de ropa de su propia marca, The Marathon, informa TMZ.

Según reporta el portal citando a los testigos, tres personas recibieron disparos durante el tiroteo, una de ellas Nipsey, quien posteriormente falleció en el hospital. Una persona desconocida supuestamente huyó del lugar del crimen en un auto.

Se cree que el rapero, padre de dos hijos, habría dejado un mensaje para sus posibles atacantes en su cuenta de Twitter justo antes del tiroteo. "Tener enemigos fuertes es una bendición", escribió.

Having strong enemies is a blessing. — THA GREAT (@NipseyHussle) 31 de marzo de 2019

De acuerdo con las fuentes de TMZ Nipsey tenía vínculos con la pandilla Crips de Los Ángeles. No obstante, eso no impidió trabajar con artistas que tienen afiliaciones con pandillas rivales, como YG y The Game, ambos vinculados a Bloods.

Hussle, cuyo nombre real era Ermias Asghedom, nació en Los Ángeles en 1985. Comenzó su carrera musical en 2005 y trabajó con artistas de la industria del rap como Drake, Childish Gambino, 50 Cent, Kendrick Lamar, Rick Ross, Young Thug, Snoop Dogg, Ne-Yo, Kirko Bangz, Dom Kennedy, Tyga, Jadakiss, Chamillionaire, entre otros. El año pasado su álbum 'Victory Lap' fue nominado para los Grammy.

RT.