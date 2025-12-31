El mundo recibe el Año Nuevo: así son las celebraciones desde Kiribati hasta Nueva Zelanda

Live Blog Post

Dónde se ubica en el mapa Kiribati y las Islas Howland y Barker, los territorios que abren y cierran el comienzo del nuevo año

El inicio del Año Nuevo se define por los husos horarios y comienza en el océano Pacífico. En esta oportunidad, Kiribati se convirtió en el primer lugar del mundo en recibir el 2026, marcando el inicio de una extensa secuencia de celebraciones que se extenderá durante más de 24 horas alrededor del planeta.

Ubicado en una región remota del Pacífico central, adoptó hace años un cambio estratégico en su huso horario para que parte de su territorio sea el primero en inaugurar el calendario anual. De esta manera, islas como Kiritimati se posicionan simbólicamente como el punto inicial de cada nuevo año.

En el extremo opuesto del mapa y del reloj mundial, las últimas en darle la bienvenida al 2026 serán las Islas Howland y Baker. Estos pequeños territorios deshabitados forman parte de Estados Unidos y se ubican en uno de los husos horarios más atrasados del planeta, por lo que recibirán el Año Nuevo varias horas después que el resto del mundo.