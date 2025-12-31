Presenta:
El mundo recibe el Año Nuevo: así festeja China y Taiwán la llegada del 2026

Las celebraciones de Año Nuevo 2026 comenzaron este miércoles en Kiritimati, Kiribati, el primer lugar del mundo en dar la bienvenida al nuevo año.

El planeta empezó a despedir el 2025 y a recibir el Año Nuevo 2026 desde uno de los puntos más remotos del mundo. El atolón de Kiritimati, perteneciente a la nación insular de Kiribati, se convirtió oficialmente en el primer lugar del globo en celebrar la llegada del nuevo año, marcando el inicio de una cadena de festejos que se extenderá durante más de 24 horas alrededor del mundo.

Como es tradición, el Año Nuevo avanza de este a oeste, atravesando husos horarios y culturas diversas. Desde pequeñas comunidades del Pacífico hasta grandes capitales globales, miles de millones de personas se preparan para celebrar el cambio de calendario tras un 2025 signado por conflictos internacionales, emergencias climáticas cada vez más frecuentes y un escenario económico global inestable.

Así recibió Taiwán el año 2026

año nuevo en china
El mensaje de Xi Jinping para este año 2026

Xi Jinping China

Así recibió el año 2026 China

Así recibió el año 2026 Japón

La ciudad de Seúl dio la bienvenida al Año Nuevo con una de sus tradiciones más emblemáticas. Miles de personas se congregaron en el pabellón Bosingak, ubicado en el corazón de la capital surcoreana, para participar de la ceremonia de cuenta regresiva que culminó a la medianoche con el tañido de la histórica campana de bronce.

Como marca la tradición, la campana sonó 33 veces, un número profundamente ligado a la cosmología budista, que representa los 33 cielos. Cada uno de los resonantes toques simboliza el deseo de disipar la mala fortuna acumulada durante el año que termina y de abrir paso a la paz, la armonía y la prosperidad para el nuevo ciclo.

Así recibió el año 2026 Australia

australia
año nuevo en australia
Australia se prepara para recibir el nuevo año: los festejos previos

Río de Janeiro fue reconocida por Guinness como la sede del festejo de Año Nuevo más grande del mundo

Río de Janeiro volvió a quedar en el centro de la escena internacional al ser distinguida oficialmente por el Guinness World Records como la sede del festejo de Año Nuevo más grande del mundo. El reconocimiento se otorgó luego de una exhaustiva verificación técnica que confirmó la magnitud del evento realizado en la emblemática playa de Copacabana, uno de los puntos turísticos más icónicos de Brasil.

Según certificó la organización internacional, más de 2,5 millones de personas se congregaron en la franja de arena y en los alrededores del escenario principal para celebrar la llegada del nuevo año. La cifra récord fue clave para que la capital carioca obtuviera el título, junto con el imponente despliegue de infraestructura, seguridad y logística que acompañó el evento.

El certificado oficial fue entregado al alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, quien celebró la distinción y destacó el impacto cultural, turístico y económico que el Réveillon tiene para la ciudad. Cada año, la celebración atrae a visitantes de todo el mundo y se consolida como uno de los eventos más emblemáticos del calendario internacional.

Dónde se ubica en el mapa Kiribati y las Islas Howland y Barker, los territorios que abren y cierran el comienzo del nuevo año

El inicio del Año Nuevo se define por los husos horarios y comienza en el océano Pacífico. En esta oportunidad, Kiribati se convirtió en el primer lugar del mundo en recibir el 2026, marcando el inicio de una extensa secuencia de celebraciones que se extenderá durante más de 24 horas alrededor del planeta.

Ubicado en una región remota del Pacífico central, adoptó hace años un cambio estratégico en su huso horario para que parte de su territorio sea el primero en inaugurar el calendario anual. De esta manera, islas como Kiritimati se posicionan simbólicamente como el punto inicial de cada nuevo año.

En el extremo opuesto del mapa y del reloj mundial, las últimas en darle la bienvenida al 2026 serán las Islas Howland y Baker. Estos pequeños territorios deshabitados forman parte de Estados Unidos y se ubican en uno de los husos horarios más atrasados del planeta, por lo que recibirán el Año Nuevo varias horas después que el resto del mundo.

Así recibió el año 2026 Nueva Zelanda

Año Nuevo Nueva Zelanda
Los horarios de la medianoche en el mundo (horarios de Argentina)

  • Kiribati - 07.00
  • Nueva Zelanda – 08.00
  • Costa este de Australia – 10.00
  • Corea del Norte, Corea del Sur y Japón - 12.00
  • Taiwán, Hong Kong y China – 13.00
  • Tailandia – 14.00
  • India y Sri Lanka – 15.30
  • Rusia (Moscú) – 18.00
  • Ucrania – 19.00
  • Alemania, Francia, España, Suiza e Italia – 20.00
  • Reino Unido, Ghana y Portugal – 21.00
  • Brasil y Argentina – 00.00
  • Costa este de Estados Unidos – 02.00

