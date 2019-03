El líder opositor Corbyn pide la renuncia de May

El líder laborista, Jeremy Corbyn, ha reclamado este martes la convocatoria de elecciones anticipadas después de que el acuerdo del Brexit negociado por el Gobierno de Theresa May y la Unión Europea haya sido rechazado por segunda vez en el Parlamento británico a pesar de los ajustes de última hora.

Los diputados han vuelto a tumbar, por 242 votos a favor y 391 en contra, lo que arroja un saldo de 149 votos, el acuerdo de divorcio negociado por Londres y Bruselas, al que May consiguió añadir a última hora del lunes una declaración vinculante para tranquilizar a Westminster acerca de la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda.

May confiaba en que este aclaración legal sobre el llamado 'backstop' fuera suficiente para convencer al Parlamento, que el pasado 15 de enero dijo 'no' al acuerdo del Brexit por 202 votos a favor y 432 en contra, una diferencia de 230 votos que no se daba desde hacía décadas.

Corbyn ha indicado que desde entonces la 'premier' ha estado en una carrera a contrarreloj en la que "finalmente el reloj la ha arrollado". "Ya es hora de que haya elecciones generales", ha declarado, según ha recogido la cadena de televisión BBC, pidiendo anticipar la cita con las urnas de 2022.

El jefe de la oposición ha defendido la alternativa laborista, que pasa por "una unión aduanera negociada, acceso al mercado único y protección de los derechos", si bien esta vez, a diferencia de la primera votación, no ha mencionado la posibilidad de celebrar un segundo referéndum sobre el Brexit.

También ha mantenido sobre la mesa la opción de que la ruptura entre Bruselas y Londres se produzca sin pactar los términos. May ha anunciado que el miércoles habrá una nueva votación para que sus señorías decidan sobre el Brexit sin acuerdo.