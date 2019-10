El Gobierno de Ecuador se va de Quito y acusa a Correa de "golpe de Estado"

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció en un discurso acompañado por la cúpula militar y policial el traslado de la sede del Gobierno de Quito a Guayaquil por las protestas contra el Ejecutivo, al tiempo que ha acusado al expresidente ecuatoriano Rafael Correa y al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, de estar impulsando "un golpe de Estado".

En un mensaje retransmitido en cadena nacional, Moreno ha comparecido secundado por el vicepresidente del país, Otto Sonnenholzner, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, y los jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y de la Policía para anunciar el traslado de la sede del Ejecutivo de Quito a Guayaquil.

"He trasladado la sede de Gobierno a esta querida ciudad, de acuerdo a las atribuciones constitucionales que me competen", ha dicho el mandatario ecuatoriano, antes de hacer hincapié en que la movilización que vive el país desde el 3 de octubre "no es una manifestación de descontento" por las medidas de recortes económicos que ha impulsado.

"Los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que hay un intento de romper el orden democrático", ha subrayado. A continuación, Moreno acusado al expresidente Rafael Correa y al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, de estar impulsando un "golpe de Estado" en Ecuador.

El saqueo y vandalismo no son manifestaciones ciudadanas.

Demuestran la intención política de Correa, Maduro y de los corruptos que deben responder a la justicia y al país por desestabilizar este Gobierno democrático. #EcuadorPaísDePaz #DecididosACrecer pic.twitter.com/esyJv9RK5n — Lenín Moreno (@Lenin) October 8, 2019

"Los más violentos son individuos externos, pagados y organizados. ¿Es coincidencia que (Rafael) Correa, (Ricardo) Patiño y (Paola) Pabón hayan viajado hace unas semanas a Venezuela? Maduro, activado junto con Correa, su plan de desestabilización (...) Ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado", ha asegurado.

Según informa el diario 'El Comercio', en su declaración institucional, de poco más de tres minutos de duración, el mandatario ha agradecido el compromiso de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional frente a las manifestaciones contra el Ejecutivo.

"Desde el Gobierno vamos a seguir protegiendo la integridad de los ciudadanos (...) La violencia y el caos no van a ganar", ha señalado. El presidente de Ecuador ha dejado claro que no piensa dar marcha atrás en sus medidas económicas, incluida la retirada de subvenciones al combustible.

"No voy a dar marcha atrás porque lo correcto no tiene matices (...) La eliminación del subsidio a los combustibles es una decisión histórica. Asegura que nuestra economía esté sana y la dolarización, protegida", ha afirmado.

Moreno ha hecho un llamamiento a los sectores sociales para entablar un "diálogo fraterno y sincero", "una puerta que desde el Gobierno jamás se cerró".

No mienta, “presidente”. Usted lo que ha impedido es que se REÚNA la Asamblea, para tratar la grave crisis que vive la Patria.

El resto es cuento, y la hipocresía de los cómplices de #ElPeorGobiernoDeLaHistoria

¡Qué orgullo que bancada RC sea la ÚNICA que no se preste a esto! https://t.co/pyQLDMygJN — Rafael Correa (@MashiRafael) October 8, 2019

Guaidó apoya a Moreno y acusa a Maduro

En este contexto de movilizaciones contra el Ejecutivo ecuatorian, el autoproclamado presidente encargado de Venezuela, el dirigente opositor Juan Guaidó, ha mostrado su apoyo al presidente de Ecuador y ha acusado a Maduro de estar impulsando las protestas contra el Gobierno.

"Moreno trabaja por mantener y fortalecer la República e instituciones de Ecuador, un grupo financiado por los cómplices de Maduro en América, aprovechándose de los más vulnerables busca, acabar con la estabilidad del pais. Solidarios con el Ecuador", ha dicho, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Horas antes de la declaración institucional de Moreno, el Tribunal Constitucional ha dictado un fallo por el que corrige al Gobierno al reducir de 60 a 30 días el estado de excepción decretado por el presidente Moreno como consecuencia de las protestas, según informa la cadena de televisión local Ecuavisa.

Los ochos jueces del alto tribunal decidieron por unanimidad bajar el período dictaminado en primera instancia por el presidente ecuatoriano. En el comunicado con el que anunció su fallo, el alto tribunal pide a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas "el cumplimiento de sus deberes de prevenir y proteger la integridad y derechos de los periodistas y medios de comunicación, de los organismos e instituciones de asistencia humanitaria, así como de la ciudadanía en general".

EL MOVIMIENTO INDIGENISTA CONAIE SE DESVINCULA DE CORREA

Por otra parte, el movimiento indigenista Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) ha subrayado desde su cuenta de Twitter que su lucha no guarda relación con el expresidente Rafael Correa y lo que ha definido como el "Correismo".

"La CONAIE se deslinda de la plataforma golpista del Correismo, nuestra lucha es por la salida del FMI del Ecuador. No permitiremos a los que nos criminalizaron por diez años aprovecharse de nuestra lucha y la del pueblo ecuatoriano. ¡Miserables!", ha afirmado el colectivo indigenista.

Tras el anuncio del traslado de la sede del Gobierno a Guayaquil, las protestas contra Moreno y su Gobierno han continuado en diferentes puntos del país, con saqueos incluidos, y la marcha indígena ha llegado a Quito durante la noche del lunes al martes.

En las últimas horas, según 'El Comercio', se han registrado saqueos de fábricas y bodegas en las localidades de Toacazo, Tanicuchí, San Agustín de Callo, Mulaló, Joseguango Bajo y Piedra Colorada, así como cortes de carreteras y calles.