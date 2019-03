EEUU: China ofreció "concesiones sin precedentes" en negociaciones comerciales

China ha realizado propuestas con un alcance sin precedentes en las actuales negociaciones comerciales con EE.UU., según indicaron varios oficiales estadounidenses a Reuters.

"Están hablando sobre la transferencia forzada de tecnología de una manera de la que nunca antes quisieron hablar, tanto en términos de alcance como de detalles específicos", indicó una de las fuentes en condición de anonimato.

El reporte se produce al tiempo que el representante comercial de EE.UU., Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, hacen su llegada este jueves a Pekín para una nueva ronda de conversaciones comerciales con funcionarios chinos.

Las partes tienen en mente acabar con las actuales tensiones comerciales entre ambas potencias, y se prevé que para cuando concluyan las discusiones el presidente de EE.UU., Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, sostengan una cumbre en la que firmarían un pacto bilateral.

"Aún no estamos donde queremos estar"

Además de la transferencia forzada de tecnología, otras áreas en las que habría un progreso corresponden al robo cibernético, los servicios y la agricultura, la política monetaria, y las barreras no arancelarias al comercio. "Si se mira los textos de hace un mes en comparación con los de hoy, hemos avanzado en todas las áreas", señaló una de las fuentes.

Sin embargo, aún quedan pendientes diferencias por solventar, específicamente en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual y en las garantías de que Pekín efectivamente implementará un potencial acuerdo. "Aún no estamos donde queremos estar", aclaró el funcionario.

"Algunos aranceles permanecerán"

Los oficiales añaden que, independientemente del resultado de las negociaciones, Washington no está dispuesto a conceder todas las solicitudes de Pekín. "Algunos aranceles permanecerán [...] se va a dar algo a cambio, pero no vamos a deshacernos de todos los aranceles. No podemos", acotó un funcionario.

Los oficiales añaden que no se ha establecido ningún plazo para concretar el objetivo, pero apuntan a que las negociaciones podrían concluir para mediados de año. "Podrían extenderse hasta mayo o junio, nadie lo sabe. Podría ocurrir en abril, no lo sabemos", señaló una de las fuentes.

RT.