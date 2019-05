Dirigentes chavistas consultaron a la Iglesia por asilo

El obispo de la localidad venezolana de San Cristóbal, monseñor Mario Moronta, aseguró que miembros del gobierno chavista se acercaron a la Conferencia Episcopal preguntando si les proporcionarían asilo político en caso de que el Gobierno cayera.

“Tocaron hace 20 días las puertas de la Conferencia Episcopal para saber si tenían derecho de asilo si caía el gobierno”, aseguró Moronta durante una celebración eucarística en declaraciones reseñadas por El Pitazo.

Si bien Moronta no especificó quienes habrían sido los que se acercaron a la Conferencia Episcopal, dijo que la razón por la que revelaba dicha situación es luego de que la Guardia Nacional Bolivariana atacara el 1 de mayo la iglesia de Fátima luego de que un grupo de manifestantes se refugiara allí.

“Es verdad, es posible que en muchas de nuestras iglesias se puedan refugiar personas perseguidas, nuestras iglesias tienen en todo el mundo derecho de asilo, pero no se olviden que hace unos años ellos también tuvieron que refugiarse en la Iglesia y que no se les olvide que hace veinte días unos líderes del gobierno consultaron con la Iglesia si tenían derecho de asilo si caía el gobierno”, indicó.

Agregó que la Iglesia está “para proteger a todos aquellos que sean atacados, a aquellos que requieran una atención. Lo que sí, es que la Iglesia no va a ser alcahueta, no va a esconder por esconder, sino proteger para que no se realicen actos contrarios a la vida. La Iglesia va a mantener su actitud de siempre, lo ha hecho a lo largo de 20 siglos, no lo va a dejar de hacer ahora”.

Moronta también rechazó el ataque de la GNB a la iglesia de Fátima, “Lo que sucedió en esta iglesia de Fátima se debe no sólo a un desconocimiento de las leyes, a un abuso de poder, sino a falta de temor a Dios porque un cristiano católico y no católico, una persona que tiene temor a Dios, no hace lo que se hizo el 1º de mayo, que fue una profanación del templo en el momento en que se estaba haciendo la misa”, dijo.

Fuente: El Universal