Detuvieron a 7 periodistas en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Este lunes, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) informó que siete periodistas y trabajadores de la prensa fueron detenidos.

Se dieron en el marco de la cobertura de la jura de Delcy Rodríguez como nueva presidenta de Venezuela.

Video: mirá el momento en el que hombres armados pasan al lado de un periodista Detuvieron a 7 periodistas en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro En las últimas horas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) informó a través de sus redes sociales acerca de la detención de siete periodistas.

“Al menos siete periodistas y trabajadores de la prensa han sido detenidos durante la mañana y primera hora de la tarde de este #5Ene, la mayoría de ellos en la Asamblea Nacional y sus alrededores”, señala el posteo del SNTP.

Según indicaron, por el momento, solo tres fueron liberados. “Urgimos a las autoridades para que todos sean puestos en libertad inmediatamente”, concluyeron.

Hostigamiento y censura Las detenciones ocurrieron en un contexto grave para la libertad de prensa en Venezuela, donde organizaciones gremiales y defensores de derechos humanos documentaron durante años la persecución, censura, encarcelamientos y procesos judiciales contra periodistas.