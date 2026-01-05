Detuvieron a 7 periodistas en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro
Este lunes, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) informó que siete periodistas y trabajadores de la prensa fueron detenidos.
Este lunes, tras la detención de Nicolás Maduro, siete periodistas y trabajadores de la prensa fueron detenidos en Caracas. Las detenciones se dieron en el marco de la cobertura de la jura de Delcy Rodríguez como nueva presidenta de Venezuela.
Video: mirá el momento en el que hombres armados pasan al lado de un periodista
En las últimas horas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) informó a través de sus redes sociales acerca de la detención de siete periodistas.
“Al menos siete periodistas y trabajadores de la prensa han sido detenidos durante la mañana y primera hora de la tarde de este #5Ene, la mayoría de ellos en la Asamblea Nacional y sus alrededores”, señala el posteo del SNTP.
Según indicaron, por el momento, solo tres fueron liberados. “Urgimos a las autoridades para que todos sean puestos en libertad inmediatamente”, concluyeron.
Hostigamiento y censura
Las detenciones ocurrieron en un contexto grave para la libertad de prensa en Venezuela, donde organizaciones gremiales y defensores de derechos humanos documentaron durante años la persecución, censura, encarcelamientos y procesos judiciales contra periodistas.
Incluso antes de estos últimos hechos, el SNTP había denunciado en mayo de 2025 que al menos 15 periodistas permanecían detenidos arbitrariamente, muchos de ellos tras las protestas postelectorales de julio de 2024, enfrentando acusaciones de delitos graves como “terrorismo” o “incitación al odio”.