Contraataques iraníes en Israel y se expande el alerta en Medio Oriente
En el segundo día de enfrentamientos, Irán atacó Emiratos Árabes Unidos e Israel después de nuevos bombardeos en Teherán.
Este domingo, luego de un sábado cargado de tensión en Medio Oriente tras los bombardeos en Irán por parte de Estados Unidos e Israel —que terminaron con la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí — y los ataques iraníes en distintas zonas de la región, se vivió el segundo día consecutivo de intercambio de misiles.
En el marco de los ataques estadounidenses e israelíes este sábado, también se reportó la muerte de los principales jerarcas de la cúpula del poder de la autocracia persa. Por su parte, Irán lanzó nuevos ataques hacia Emiratos Árabes Unidos, donde se informó la muerte de una persona, con otros impactos en Abu Dabi, Dubái y Baréin. A su vez, la capital iraní volvió a ser blanco de bombardeos en “el corazón de Teherán”, según expresaron las Fuerzas de Defensa de Israel.