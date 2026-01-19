Conmoción: murió el icónico diseñador italiano Valentino

El célebre diseñador italiano Valentino Garavani murió este lunes a los 93 años en su residencia de Roma, según informó su fundación. En un escueto comunicado, precisaron que falleció "rodeado de sus seres queridos".

valentino La icónica vidriera de Valentino. Shutterstock

La nota indicó que el velatorio tendrá lugar en Roma los próximos miércoles y jueves, y el funeral el viernes en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Roma.