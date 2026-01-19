Conmoción: murió el icónico diseñador italiano Valentino
Valentino Garavani tenía 93 años y falleció en su casa de Roma, Italia. Su estilo dejó una huella imborrable en la moda internacional.
El célebre diseñador italiano Valentino Garavani murió este lunes a los 93 años en su residencia de Roma, según informó su fundación. En un escueto comunicado, precisaron que falleció "rodeado de sus seres queridos".
La nota indicó que el velatorio tendrá lugar en Roma los próximos miércoles y jueves, y el funeral el viernes en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Roma.
Noticia en desarrollo...
Con información de EFE