Conmoción en Bolivia por un audio que vincula a Evo con los incidentes

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentó la mañana de este miércoles un video que muestra cómo un dirigente campesino, identificado como Faustino Yucra Yarwui, conversa con Evo Morales, que se encuentra asilado en México.

“Fue hace tres días esta llamada, las circunstancias no las sé, son sistemas de inteligencia que no puedo revelar, tengo que proteger mis fuentes”, detalló la autoridad, asegurando la veracidad del audio, en el que se escucha al jefe del MAS dar consejos de cómo mantener el cerco a la ciudad de La Paz.

Al líder cocalero se le escucha afirmar: "Dividan el sindicato en cuatro o cinco grupos, así es para mucho tiempo. Si uno se concentra, se cansa, la gente abandona, pero si son grupos, grupos, se turnan, vamos a aguantar el bloqueo (…) Si la Asamblea rechaza mi renuncia, voy a intentar como sea volver, aunque me detengan”

La autoridad nacional explicó que el ex presidente incurre en delitos de "lesa humanidad" y "terrorismo", anticipando una demanda internacional ante las instancias que correspondan, para demostrar cómo Morales sigue haciendo activismo, pese a su condición de asilado.

Éste es el video que presentó el Gobierno, en el que se ve a un dirigente que presuntamente conversa con @evoespueblo para planificar las movilizaciones y cercar las ciudades pic.twitter.com/Aa8AB8V6Np — La Razón Digital (@LaRazon_Bolivia) November 20, 2019

“Hermano, que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear, cerco de verdad. Cuando me han expulsado del Congreso en 2002, bloquearon y ahora me expulsan de Bolivia, y hay bloqueo. Vamos a ganar”, detalla Evo en el contacto telefónico con Yucra.

Murillo manifestó que el ex jefe de Estado “está haciendo terrorismo (…) No es posible que Evo siga enfrentando a bolivianos con bolivianos, ordene que no entre comida, es un crimen de lesa humanidad”.

Los datos indican que la grabación fue encontrada en un teléfono celular, durante el desbloqueo de la ruta antigua hacia Cochabamba e instruye el cierre de las vías y la 'estrangulación' a las ciudades para que no llegue alimentos.

Uno de los detenidos en la operación policial de ayer en la zona de Tiquipaya, tenía entre los archivos de su equipo el video y algunas conversaciones que confirman la veracidad del documento.

La policía ahora continúa con las pesquisas para dar con más involucrados en esta operación, que permitió desvelar las instrucciones que desde México aún sigue dando Morales.

Fuente: El Deber