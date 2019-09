Colpofobia: el miedo a los genitales femeninos, y cómo se puede superar

Quienes la sufren, en ocasiones apenas son capaces de mirar una vagina y no entienden realmente por qué. En muchos casos, quienes sufren miedo a los genitales femeninos no le encuentran un motivo a este sentimiento que no necesariamente implica una falta de atracción sexual hacia la pareja.