Cofundador de Apple Steve Wozniak: "¡Hallen un modo de salir de Facebook!"

El cofundador de Apple Steve Wozniak ha invitado a los internautas a abandonar Facebook de manera permanente, un paso que él mismo dio el año pasado por el escándalo de privacidad en el que esa firma estuvo involucrada.

"Existen muchos tipos de personas diferentes, y algunos de los beneficios de Facebook valen la pérdida de la privacidad. Pero para muchos, como yo, mi recomendación es que deberían encontrar una manera de salir de Facebook", dijo Wozniak, en declaraciones a TMZ, en el Aeropuerto Nacional Reagan de Washington (EE.UU.).

De acuerdo a este hombre, mucha gente considera que sus conversaciones en Facebook y otras plataformas son privadas, pero —menciona— no es así: "Están escuchando conversaciones que no deberían escuchar. Pero casi no hay manera de detenerlo".

Wozniak manifestó su preocupación por el creciente dominio de la 'Big Tech'. "Ahora pueden medir tu ritmo cardíaco con láseres, pueden escucharte con muchos dispositivos. ¡Quién sabe si mi celular está escuchando en este momento!", criticó.

El escándalo con Cambridge Analytica

El altercado más grande de Facebook sucedió el año pasado, cuando se conoció la filtración de datos de alrededor de 87 millones de personas a la empresa británica Cambridge Analytica, que, entre otras cosas, sirvió para ayudar a manipular las elecciones presidenciales de 2016 en favor del presidente Donald Trump.

En opinión de Wozniak, la solución a este tema del uso de los datos privados de las personas es que Facebook pague a sus usuarios por el uso de sus datos.

RT.