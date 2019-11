China: "No queremos empezar la guerra comercial, pero no tenemos miedo de hacerlo"

China quiere lograr un acuerdo comercial con EE.UU., pero no teme de "contraatacar" en caso de que sea necesario, ha afirmado este 22 de noviembre en Pekín el presidente del país asiático, Xi Jinping, antes una delegación de empresarios estadounidenses, publica Reuters.

"Queremos trabajar para un acuerdo 'de primera fase' sobre la base del respeto mutuo y la igualdad", ha añadido el mandatario.

"Cuando sea necesario, contraatacaremos, pero hemos trabajado activamente para tratar de no tener una guerra comercial. No iniciamos esta guerra comercial y esta no es algo que queramos", ha indicado.

"Como siempre hemos dicho, no queremos empezar la guerra comercial, pero no tenemos miedo de hacerlo", ha reiterado Xi.

Incertidumbre en torno al acuerdo

A inicios de noviembre, el portavoz del Ministerio de Comercio chino anunció que como resultado de las negociaciones entre Pekín y EE.UU. "durante las últimas dos semanas" las partes "acordaron eliminar los aranceles adicionales en fases, a medida que se avanza en el acuerdo".

No obstante, el día siguiente Trump afirmó que no había acordado eliminar los aranceles sobre los productos chinos, aunque a Pekín le gustaría que lo hiciera. "A China le gustaría obtener una reversión [de los aranceles impuestos por EE.UU.], no una reversión completa, porque saben que no lo haré", aseveró el mandatario ante los periodistas cerca de la Casa Blanca.

El 15 de noviembre, el portavoz del Ministerio de Comercio chino, Gao Feng, afirmó que la guerra comercial entre los dos países con tarifas adicionales y debería terminar con la cancelación de las mismas. Por su parte, Trump señaló que el acuerdo estaba "cerca", pero no dio más detalles y anunció que subiría las tarifas "sustancialmente" si no se alcanza el acuerdo.

Previamente esta semana, el presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó con aumentar los aranceles si Washington y Pekín no alcanzan un acuerdo en materia de comercio.

El 21 de noviembre, The Wall Streen Journal reportó que el vice primer ministro chino responsable de las negociaciones, Liu He, invitó a la delegación estadounidense a una nueva reunión que tendrá lugar en Pekín el próximo jueves.

RT