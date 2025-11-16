Chile va al balotaje: Jeannete Jara pidió "cuidar la democracia" mientras Kast suma poder de fuego

Live Blog Post

Jara llamó a los chilenos a "cuidar la democracia"

La candidata del oficialismo Jeannete Jara agradeció el respaldo en las elecciones y llamó a "cuidar la democracia".

"Estoy dando la cara y les agradezco que nos acompañen dando un mensaje potente, de esperanza y futuro para el país. Creo que Chile es un país grande y no lo podemos olvidar, no dejemos que nos haga creer que no lo somos", resaltó.

Y enfatizó: "Nuestra patria va a seguir creciendo con todos y todas. La democracia hay que cuidarla y valorarla para que se ponga en riesgo".

Jara se ubicó primera en la elección pero no lo alcanzó y habrá balotaje con José Antonio Kast el 14 de diciembre.